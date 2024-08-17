消暑飲食｜中醫教4招吃冰品消暑不傷身！中午食最好 紅豆冰要點揀

天氣炎熱時，不少人都喜歡吃碗冰涼甜美的冰品消暑，但當心冰吃太多會對身體造成負擔。



台灣中醫師艾莉絲分享4個吃冰也能不傷身的小撇步，讓民眾在酷暑中，也能盡情享受冰品的美味。

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選擇「中午」吃冰最適宜

艾莉絲指出，根據中醫理論，中午至下午3點陽氣最旺盛，也是人體陽氣最充沛的時段，因此這個時間吃冰是最合適的，若想要吃冰消暑，不妨選在午後來享用，可以減少對身體的影響。

冰品配料以「溫熱性食材」為佳

艾莉絲表示，冰品本身屬於寒性，為了平衡寒涼的特性，可以選用天然、溫熱性的食材製成的冰品，像是桂花、荔枝、黑糖等都是熱性食材，用這些材料製成的冰品會比較溫和。

她也指出，民眾應根據個人體質選擇適合的冰品，體質偏寒的人可以選擇由熱性、平性、含糖量和澱粉較高的食材製成的冰品，如桂圓、紅豆、芋頭等，體質偏熱的人則適合選擇水果類冰品，或是愛玉、仙草等清涼的選擇。

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吃完冰按摩「關元穴」助消化

艾莉絲提到，關元穴位於肚臍下方約四個橫指的距離，是人體腹部的重要穴位之一。在吃完冰後按摩關元穴，有助於調理腹部氣血流動，促進消化吸收，可緩解吃冰後可能產生的胃腸不適。

吃完冰喝杯薑茶 暖胃又驅寒

冰品屬於寒性，容易刺激胃腸，造成不適感。艾莉絲建議民眾，在吃完冰後不妨喝杯溫性的薑茶，有助於暖胃驅寒，減少胃腸不適，薑茶還具有促進消化的作用，對於冰這類寒性食物的消化更有一定幫助。

艾莉絲建議民眾，在吃完冰後不妨喝杯溫性的薑茶，有助於暖胃驅寒，減少胃腸不適。（資料圖片）

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