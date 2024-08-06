消暑食物｜中醫警告1飲品易增心臟負荷！推介2茶飲配刮痧清熱解暑

夏日的高溫、濕氣總讓人難以招架。中醫師提供4項酷暑養生要訣，教你如何在夏季健康過活，遠離中暑困擾，刮痧、多喝水、散步簡單易行，值得大家學習運用，配合2茶飲養生，還能清熱解毒、消水腫。



夏季容易口渴 多「喝溫水」才能解渴

夏季多補充水分是最簡單的養生之道，台灣中醫師郭大維指出，享用喝水解渴，喝溫開水是最有效的，而非喝含糖手搖飲。他建議大家不要在短時間內一次攝取過多水分，應該先喝適量的水，停一會兒再繼續喝。有些人為了快速解渴，會一次飲用大量冰水，但這樣反而容易增加心臟負擔，使血液濃度快速下降，甚至出現心慌、氣短、虛汗等現象。

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夏季健身宜散步

夏季天氣悶熱潮濕，為避免中暑，郭大維建議民眾，盡量減少在大太陽下活動，特別是在正午時分要避免出門，也不要長時間暴露在露天環境中。他說，為了讓體內的濕氣散發出來，最好在清晨或夜晚溫度較低時，進行散步等強度不大的活動，就是很不錯的運動選擇。

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酷暑養生好簡單 快喝2茶飲清熱解毒

郭大維分享兩款消暑涼茶，幫助民眾在夏季也能輕鬆清熱解毒、消水腫：

● 銀花蒲荷涼茶

銀花蒲荷涼茶能夠宣散風熱、清利頭目、發汗、消炎、止癢、解毒，此款涼茶是夏季清熱消暑的好夥伴。

材料：金銀花12克、蒲公英9克、薄荷葉9克、甘草6克。

做法：將以上藥材用冷水沖洗乾淨，加入600c.c.水與金銀花、蒲公英、甘草等藥共煮，煮沸後再放入薄荷葉，關火燜3～5分鐘，放涼後飲用。

● 桑菊茅根涼茶

桑菊茅根涼茶能夠清宣風熱、清肺胃之熱、利尿、消水腫，是夏季利尿消水腫的好選擇。

材料：桑葉15克、杭菊花10克、白茅根20克、胖大海5枚（敲碎）。

做法：將以上藥材用冷水沖洗乾淨，加入600c.c.水，煎煮15分鐘，過濾後放涼即可飲用。

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天氣太熱濕氣重 用「刮痧」洩熱解暑

郭大維表示，天氣炎熱時可以選用刮痧來解暑解熱，防止暑邪入侵。他建議取穴風府、啞門、大椎、內關，先刮風府、啞門，再刮背部大椎，最後刮前臂內關，以出現深紅色或紫紅色的痧斑塊或痧條塊為度。大椎屬督脈經穴，為諸陽經交會穴可通陽洩熱，配合大椎可疏瀉陽明暑熱。

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