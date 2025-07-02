改善髮質｜稀疏易斷脫髮 營養師揭改善5大髮質食物　豆腐强韌髮質

改善髮質｜防脫髮｜不良飲食習慣，生活壓力，欠缺休息，各種原因都可能會導致頭髮稀疏，髮質受損，甚至脫髮危機！頭髮問題不僅影響外觀，也反映出身體狀況不佳，對男女老少都造成困擾。其實只要分清你的頭髮問題屬於哪一類，對症下藥，吃對食物就能輕鬆解決！



近日台灣營養師高敏敏在Instagram專頁上分享5大髮質問題及改善各種髮質問題的食物，你的頭髮問題屬於哪一種？吃什麽最有幫助？

5大髮質問題 飲食對策

1.壓力型稀疏 多吃新鮮蔬果

壓力會導致壓力荷爾蒙，例如皮質醇等分泌過多，這些荷爾蒙會影響毛囊的生長週期，也會影響頭皮的血液循環，使毛囊無法獲得足夠的氧氣。

壓力也會造成水溶性的維他命流失，尤其是加速維他命C跟B雜流失，使頭皮毛囊無法獲得足夠的養分，影響頭髮生長。壓力掉髮通常是暫時性的，當毛囊吸收了足夠的營養，便能重新進入生長週期。

食用建議：壓力型稀疏可以由每天吃新鮮蔬果解決，每天至少需要吃兩個拳頭分量的水果，例如兩個蘋果，也最少需要吃兩碗蔬菜，以補充每日所需的維他命C。



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補充維他命C可減輕壓力型稀疏。（unsplash）

2.易斷髮質 多攝取蛋白質

頭髮易斷可能是由於平時攝取蛋白質太少，或攝取的蛋白質品質不佳，頭髮的主要成分為角蛋白，蛋白質不足會讓頭髮變得乾燥、脆弱，容易因拉扯和摩擦而斷裂。如果髮質本身較乾燥、容易打結或梳理困難，就更容易出現斷髮問題。

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想知道自己是容易掉髮或是容易斷髮，可以觀察掉落的頭髮，如果摸起來平整，髮絲長度較短，出現分叉或髮絲末端不規則，就是斷髮的跡象。

食用建議：要改善易斷髮質，營養師建議避免吃加工食品，例如香腸、培根、臘肉、火腿、丸類、火鍋料製品等，改以原型食物為主，例如豆腐、豆製品、肉類、蛋類、魚類等。這些食物當中含有豐富的優質蛋白質和Omega-3脂肪酸，有助維持頭髮健康。



豆腐有助維持頭髮健康。（photo-ac）

3.乾枯髮質 補充水分油分

時常胡亂節食、偏食會導致營養失衡，髮質乾枯，失去光澤，日常飲食之中的水分跟油分攝取量不足，也會讓頭髮缺乏水分和油脂，變得乾燥。

食用建議：要改善乾枯髮質，建議多喝水，成年人一日的飲水量可以體重乘30計算，如體重為50公斤者，一日至少需要飲用1500毫升的水。



油分攝取同樣重要，日常飲食中應多補充含優質油脂的食物，像是牛油果、鷄蛋、堅果或堅果飲等，烹調時可使用橄欖油、椰子油、芥花籽油，吸收優質油脂，讓髮絲得到滋潤，變得光亮有色澤。



牛油果能提供優質油脂，讓髮絲得到滋潤。（unsplash）

4.容易掉髮 補充鐵和鋅

掉髮嚴重通常是因爲礦物質鐵跟鋅攝取不足，導致頭皮的養分不夠，缺乏鐵質會減少毛囊供氧，缺乏鋅會影響頭髮生長週期。

缺乏鐵和鋅會導致脫髮。（Envato）

食用建議：多補充鐵、鋅，例如食用豬肝、鴨血、莧菜、生蠔等等，再搭配富含維他命C和維他命B6的食物有助强韌髮根。富含維他命C的食物例如石榴、柑橘類、燈籠椒、草莓等，可以幫助鐵質吸收，富含維他命B6的食物例如鷄胸肉、糙米等，可以促進鋅的吸收。



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5.頭皮敏感 多吃抗炎食物

頭皮經常乾癢、出油、出現刺痛感，代表頭皮正處於發炎狀態，會出現頭皮屑增多，頭皮紅腫等症狀。頭皮敏感的成因包括免疫系統失調，使用刺激性過高的洗髮或染髮產品等，導致頭皮的天然油脂被破壞。

三文魚含Omega-3脂肪酸，有助抗發炎。（unsplash）

食用建議：要解決頭皮敏感症狀，應多吃抗發炎食物，建議一周2至3次食用魚油或藻油，補充奧米加3（Omega-3）脂肪酸，也應該多吃新鮮魚類，例如三文魚、鯖魚等。Omega-3脂肪酸有助於調節身體的代謝功能，減少炎症，也有助維持健康的血糖和血脂水平。



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營養師高敏敏分享5大髮質問題及改善髮質食物。（高敏敏＠Instagram）

大家如覺得頭髮受損，應判斷自己出現了哪一種髮質問題，才能選對食物，維持頭皮和髮質健康。除了飲食均衡，保持充足睡眠，適當舒緩壓力也能讓你擁有一頭秀髮！