昆布營養｜食昆布可減少白頭髮產生？買深墨綠色、表面有白霜為佳

預防甲狀腺問題，許多醫師都會建議酌量補充碘。台灣營養師簡若庭表示，碘在人體當中獨一的功能就是合成甲狀腺素，甲狀腺素的生理作用主要是調節代謝與發育。當碘缺乏時，會造成心智障礙、甲狀腺機能不足、甲狀腺腫大、短小性痴呆症及不同程度的生長發育異常。但攝取太多的碘也有可能造成甲狀腺異常．因此適量食用即可。



簡若庭指出，碘的缺乏，對於胎兒的傷害最為嚴重，孕婦缺碘容易造成死胎、流產與胎兒先天缺陷；在胚胎與胎兒發育階段，甲狀腺素對腦部發育和成熟影響最大，這是因為甲狀腺素影響神經細胞的增生定位與脊椎發育。

為了降低台灣人民缺碘的問題，台灣政府自1966年開始實施在食鹽內加碘政策，這也是為什麼在超市看到的食鹽包裝上都會寫含碘。

▼昆布營養好處、如何挑選昆布？（點擊圖片查看👇👇👇）

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昆布5大好處

除了含碘鹽以外，另一個富含碘的食物是昆布。昆布又稱為海帶，夏季為主要的盛產季節，分布在台灣、日本以及大陸等水溫較低的海域當中。昆布富含碘、磷、鈣及水溶性纖維等營養。簡若庭說，碘除了在體內形成甲狀腺素，維持人體中的甲狀腺功能外，也可以幫助頭髮的生長，減少白頭髮產生。

除此之外，昆布還可降血壓及降血脂。由於昆布不含膽固醇，反而有大量的水溶性纖維可幫助體內的膽固醇代謝，因此食用昆布可是好處多多。

深墨綠色、寬且厚、表面含白霜的昆布為佳

如何挑選昆布？簡若庭指出，購買時要注意昆布的顏色，以深墨綠色為佳，形狀要寬，而且有一定厚度，表面要有白霜；白霜是昆布曬乾後釋放出來的甘露醇，並不是發霉，且有白霜的昆布，代表保存的過程中沒有受潮，是品質良好的昆布。

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