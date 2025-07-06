西瓜冷知識｜西瓜鮮甜多汁怎麼挑？專家教3招睇外型瓜臍愈細愈好?

夏天氣溫飆升，來上一片冰涼香甜的西瓜簡直是人生一大享受！但每次站在西瓜攤前，是不是都像在玩一場「選瓜抽獎」，深怕買到不甜不脆的「地雷瓜」？



別擔心，台灣農業部在Facebook貼文，教你學會3招簡單小撇步，保證讓你下次挑西瓜功力大增，輕鬆把又甜又多汁的好瓜帶回家！

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第一招：看「蒂頭」與「果臍」

挑選西瓜時，首先要觀察它的蒂頭和果臍：

1. 蒂頭鮮綠： 如果西瓜的蒂頭呈現鮮綠色，代表它剛從藤蔓上採收下來，新鮮度十足！要是看到蒂頭已經乾枯或發黃，那可能就是已經放了一段時間的西瓜。

2. 果臍小巧完整： 西瓜底部的果臍（俗稱「肚臍眼」）最好是小小的、並且邊緣完整沒有開裂，這樣的西瓜通常品質較好。



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第二招：輕輕「敲」瓜皮

這是最經典也最實用的判斷方法！用手指輕輕敲擊西瓜表面，仔細聽它發出的聲音：

1. 聲音飽滿低沉： 如果敲擊聲聽起來飽滿且帶有低沉的「咚咚」聲，這就表示西瓜的熟度剛剛好，大約是九分熟，口感和甜度都是最佳狀態！避免選擇聲音過於清脆或空洞的西瓜。



第三招：觀察「外型」與「紋路」

西瓜的外觀細節，也是判斷好瓜的重要線索：

1. 外型整齊勻稱：好的西瓜通常果型飽滿、外觀圓潤且對稱，沒有明顯的凹陷或畸形。

2. 表皮光滑有光澤：西瓜的表皮應該是光滑、顏色翠綠且帶有自然光澤的。

3. 瓜紋分明清楚：果皮上的深色瓜紋要清晰可見、條理分明，這也是西瓜品質優良的保證。



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記住這三招實用技巧，下次無論是在市場還是超市，你都能自信滿滿地挑選到又甜又多汁的美味西瓜，再也不怕買到「地雷瓜」了！趕快把這篇實用秘訣存起來，並分享給你身邊所有愛吃西瓜的朋友吧！