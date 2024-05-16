失眠食物｜睡前2奇異果快入睡42%！改善睡眠質素9種食物白飯杏仁

失眠解決方法｜「每日睡覺8小時」究竟有多少人做得到？即使「有幸」可以每日預留8小時睡覺，躺在床上真的可以話睡就睡？或是可以一覺睡到天亮？想令自己更快入睡，除了飲牛奶，還有哪些飲食習慣幫到手？



有統計顯示，人一生睡覺的時間長達26年，所以有高質素的睡眠對身體非常重要。維持睡眠質素有助降低患慢性疾病的機會，並保持腦部和消化系統健康，同時增強免疫力，對身體十分重要。

睡前吃含豐富褪黑激素（melatonin）、鎂（magnesium）、芹菜素（apigenin）、蛋白質的食物有助入眠。（pexels）

改善失眠 睡前攝4類食物

如果想改善睡眠質素，可以在睡前吃含豐富褪黑激素（melatonin）、鎂（magnesium）、芹菜素（apigenin）、蛋白質的食物。

褪黑激素是一種有助調節睡眠的荷爾蒙，令人可以更快入睡及提升睡眠質素，甚至可以減少日間帶來的疲勞感。而鎂雖然和治療失眠並無直接的關係，但它可以降低阻礙睡眠的皮質醇（cortisol）水平，使睡覺時會遇到的障礙減少。

芹菜素則有助安定神經，消除煩躁及幫助睡眠。最後，在吃了大量含蛋白質的食物後，身體需花費更多能量去消耗和吸取營養，所以就會愈來愈累亦更容易入睡，而在睡眠中醒過來的情況亦會大大降低。

有助入睡的９種食物

助眠食物1：杏仁



1安士的杏仁（約23粒）便可帶來每日19%的鎂所需，只要睡前吃便可以改善你的睡眠質素。（資料圖片）

作為褪黑激素的來源，使杏仁成為有助入眠的食物之一。只要1安士的杏仁（約23粒）便可以帶來每日19%的鎂所需，睡前吃有助改善睡眠質素。

助眠食物2：火雞



火雞內含有色氨酸（tryptophan），可以增加褪黑激素的增長。（資料圖片）

在歐美國家聖誕節有吃火雞習慣的人或會發現吃火雞之後會特別易累，原來這是因為火雞內的色氨酸（tryptophan）所致。色氨酸可以增加褪黑激素的增長。而火雞的蛋白質亦可以令你感到更累，減低淺睡的機會。

助眠食物3：洋甘菊茶



有研究指連續28天內每天攝取270毫克的洋甘菊兩次的測試者比沒有飲用的，可快15分鐘入睡。（資料圖片）

洋甘菊茶含有芹菜素，有一項研究發現，和沒有進食洋甘菊的飲食習慣相較之下，在連續28天內每天攝取270毫克的洋甘菊兩次的測試者，可以快15分鐘成功入睡，同時還可減輕抑鬱的徵狀。

助眠食物4：奇異果



有研究發現，在睡前一小時吃兩個奇異果有助增快42%的入睡速度，這是因為奇異果中的血清素可以有助調節睡眠循環，而當中的類胡蘿蔔素亦有效減少炎症，提升睡眠質素。

助眠食物5：酸櫻桃汁



酸櫻桃含褪黑激素，有助紓緩失眠，每天喝兩杯可比平時睡多1.5小時。 （資料圖片）

對酸櫻桃（Tart Ｃherry、Sour Cherry）大家可能有點陌生，酸櫻桃和甜櫻桃的成份相近，但有更強的抗炎和抗氧化功能。而且酸櫻桃含褪黑激素，有助紓緩失眠症狀。如有失眠情況，可嘗試每天喝兩杯237毫升的酸櫻桃汁，可以比平時睡多1.5小時。

助眠食物6：高脂肪魚



高脂肪魚類例如三文魚、吞拿魚、鱒魚及鯖魚都可以改善睡眠質素。這些魚類都提供到奧米加3和維他命D的組合，提高血清素的生產，從而有更深層的睡眠。

助眠食物7：合桃



合桃提供超過19種維他命和礦物質，而中的褪黑激素亦有助改善睡眠質素，只要睡前吃幾粒便可見效。

助眠食物8：熱情果茶



自古以來，熱情果都普遍用來紓緩輕微病徵，但原來它對治療失眠也有幫助。熱情果可以提升腦內的y-氨基丁酸（GABA）水平，抑制其他誘發壓力的化學物如谷氨酸。睡前喝一杯有助提升睡眠質素。

助眠食物9：白米



相較糙米，白米的升糖指數較高，進食後一小時有助入睡。（資料圖片）

作為主要的食糧，相較糙米，白米的升糖指數較高，從而改善睡眠質素。在進食白米後的一小時內睡覺，效果會最為有效。

資料來源：healthline