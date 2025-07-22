消委會指甲｜指甲變色可能腎衰竭？橫紋直坑8狀況要小心+改善食物

消委會指甲｜消委會近日發表報告，分析不同的指甲狀況及其反映的潛在健康問題，分享有什麽食物可以改善指甲健康。指甲出現凹陷彎曲，或出現異常的顏色或紋理，原來不但影響美觀，更可能是一些慢性疾病的症狀！



眾多因素都會對指甲健康造成不良影響，包括年齡增長、細菌及真菌感染、健康問題、環境因素，例如長時間接觸水或刺激性化學物質等。指甲可以反映出身體狀況，觀察一下指甲，就知道身體缺乏哪些營養素，甚至看出潛在的健康問題，因此指甲健康非常重要。

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健康指甲5大特徵

1.指甲呈淡粉紅色。

2.指甲根部有少量白色呈半月形的部分。

3.甲面光滑無痕，沒有特別的紋路、斑點、凹凸或變色等現象。

4.指甲厚度一致，觸感堅固，外形對稱且不易斷裂。

5.指甲與甲床緊貼，沒有分離現象。



指甲可以反映出身體狀況。（unsplash）

根據自己的指甲狀況，從不同的食物中攝取所需的營養素，可以加速甲床的代謝及刺激指甲修復生長，改善指甲健康。

1.指甲橫向凹陷 營養不良或感染

指甲橫向凹陷多與營養不良有關。（pinterest）

指甲上出現的凹凸不平橫向溝槽，稱為博氏線（Beau's lines），多與營養不良有關。身體曾出現全身性疾病或感染，例如麻疹、心臟病或神經衰弱症等患者，或接受化療的人士，指甲都可能出現博氏線。

消委會建議：多進食含豐富維他命B3的食物，包括雞肉、三文魚、蘑菇、花生、杏仁等，以及含豐富鈣質的食物，包括乳製品例如牛奶、乳酪。



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改善指甲橫向凹陷可進食堅果。（unsplash）

2.指甲呈蒼白色 貧血或肝硬化

指甲呈蒼白色，可能與貧血、肝硬化有關。（圖片來源：消委會）

指甲呈蒼白色，可能與貧血、肝硬化、慢性腎功能問題或與營養不良相關，反映血紅蛋白低或甲床血液供應不足。

消委會建議：多進食含豐富鐵質的食物，例如牛肉、菠菜、黃豆、黑豆、燕麥等 ，也應進食含硒的食物，例如堅果、三文魚、鷄蛋等，有助抗氧化、維持甲狀腺功能和增強免疫力。



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3.指甲呈黑色 慢性腎衰竭或甲下出血

指甲呈黑色，可能是慢性腎功能衰竭。（圖片來源：消委會）

指甲呈黑色，可能與營養不良有關，亦可能是甲下出血。甲床黑色素增加、慢性腎功能衰竭、腎上腺功能減退或長期接觸煤焦油，都有可能令指甲變黑。

消委會建議：多進食富含維他命B12的食物，例如動物性食物、動物肝臟、強化穀物食品等，也應多進食富含維他命D的食物，包括富含Omega-3脂肪酸的魚類、蛋黃、強化乳製品等。



改善黑色指甲可進食三文魚。（unsplash）

4.指甲呈紅色 壞血病或缺維他命C

指甲呈紅色應多進食富含維他命C的食物。（圖片來源：消委會）

指甲呈紅色，可能與壞血病、缺乏維他命C或甲底腫瘤有關。

消委會建議：多進食富含維他命C的食物，包括柑橘類水果、甜椒、番石榴等。



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指甲呈紅色，應進食柑橘類水果。（unsplash）

5.杵狀指 患呼吸系統或心血管疾病

杵狀指可能是心血管疾病的症狀。（圖片來源：消委會）

杵狀指是指末端指甲向下彎曲，患者的指甲從側面觀察會呈弧形隆起，末端指節通常會明顯增寬及增厚，脹大突起。可能患呼吸系統疾病、心血管疾病或吸收不良綜合症，例如肺癌、支氣管擴張、胸腔腫瘤、肺膿腫、感染性心肌炎、克隆氏病、潰瘍性結腸炎及肝硬化等，容易有杵狀指。

消委會建議：多進食富含碘的食物，例如海藻、魚、乳製品等，煮食時可使用加碘鹽 ，也應多進食富含蛋白質的食物，包括牛奶、雞肉、魚、鷄蛋、堅果、大豆製品等。

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6.匙狀指 甲亢或真菌感染

匙狀指可能與貧血或甲狀腺功能亢進等病症相關。（圖片來源：Facebook）

匙狀指的特徵是指甲中央出現凹陷，邊緣翹起呈匙狀，指甲變薄，表面粗糙出現條紋，指甲面也可能向上翻。匙狀指可能與貧血、壞血病、風濕熱、真菌感染或甲狀腺功能亢進等病症相關。

消委會建議：多進食富含維他命B2的食物，例如鷄蛋、乳製品、綠色蔬菜，並進食富含鐵質的食物，例如紅肉、菠菜、扁豆、強化穀物等。



7.甲床剝離 手濕疹或長期浸泡熱水

甲床剝離可能與甲溝炎有關。（圖片來源：消委會）

健康正常的指甲應緊貼甲床，表面平滑且不鬆動。若指甲邊緣開始逐漸與甲床脫離，可能與「主婦手」、甲溝炎、嚴重手部濕疹或長期浸泡熱水、肥皂液或化學品等因素有關。

建議：多進食富含維他命B3的食物，例如雞肉、三文魚、蘑菇、花生、杏仁；多進食富含鐵質的食物，例如牛肉、菠菜、扁豆、強化穀物 ；多進食富含蛋白質的食物，例如牛奶、雞肉、魚類、堅果、大豆製品。

8.指甲太薄 營養不良或長期浸泡化學液

指甲太薄可能與營養不良有關。（圖片來源：消委會）

指甲太薄通常與長期浸泡於熱水、肥皂液或化學品等因素有關，亦可能與營養不良、厭食症或缺乏部分營養素有關。當指甲經常沒有明顯受力而斷裂，就代表指甲太薄。

消委會建議：除了補充蛋白質、鈣質、維他命C維他命D，也應多進食富含維他命A的食物，例如紅蘿蔔、南瓜、菠菜，以及富含維他命B6的食物，例如香蕉、鷄胸肉、乾香菇等。



雖然飲食有機會改善以上情況，但若然情況持續，請即求醫，尋求專業意見。

資料來源：消委會選擇月刊585期