秋葵鈣質跟牛奶一樣多？1吃法吸收多　一文看清挑選清洗保存方法

秋葵雖然叫「秋」葵，但卻是夏天盛產的蔬菜，每年3、4月就可以看見它在市場流通，到了9月就近尾聲。



營養師表示，秋葵的鈣質跟牛奶差不多，很適合當做第二種補鈣來源。而秋葵含維他命A，最好搭配油脂或堅果一起吃，吸收率更好。買秋葵要選女生中指大小，回家用粗鹽搓洗去毛再燙，比較不刮口。

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秋葵名稱多樣 羊角豆、美人指、胃豆都是秋葵

經常分享蔬菜小知識的創作者、台灣菜販廖炯程表示，秋葵在市場有許多不同的叫法，大多數叫它秋葵，或稱羊角豆、美人指、lady finger等，偏日系的長輩會叫它「烏骨仔（歐估拉）」，是日語的オクラ（okura）秋葵之意，也有養生的阿嬤叫它「胃豆」，因為它黏呼呼的特性，直覺對胃十分友好而取名。

秋葵低熱量、高鈣、高纖維 鈣質跟牛奶一樣高

台灣營養師陳琇雯表示，秋葵是近年跟櫛瓜一起盛行的食物，是減肥好夥伴，因為100公克秋葵僅約35大卡，纖維含量高、熱量穩定，是減肥很好用的食物來源。而且秋葵很高鈣，每100公克有94毫克的鈣質，跟牛奶差不多。不過因為是植物性鈣質來源，人體的可利用率比牛奶略低一點，對素食、發育中、乳糖不耐症、更年期婦女是很好的第二個補鈣來源。陳琇雯建議，吃完秋葵後可以合理日曬，讓鈣質被妥善利用。

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秋葵加油一起吃營養更好吸收

陳琇雯指出，秋葵含維他命A，汆燙時要加點油，或燙起來後用有油的醬拌勻，不要使用美乃滋，可以加胡麻醬、油醋醬、橄欖油、香油等都可以。上班族也可以搭一點堅果或含有好油脂的牛油果一起吃。

秋葵含水溶性纖維 控糖降血脂

而秋葵煮完會有黏液，這種水溶性纖維有助控制血糖和血脂。廖炯程也表示，日本人稱秋葵為「綠色人參」，黏黏的汁液富含植物果膠、維他命群和礦物質，還有抗氧化成分、膳食纖維和兒茶素，可附著在胃壁上保護胃壁，也是瘦身排宿便者的最佳蔬菜。

按圖了解10個高鈣蔬菜例子（每100克蔬菜的鈣質含量）︰

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秋葵怎麼煮？不愛吃秋葵這樣煮

廖炯程建議，秋葵除了汆燙加上芥末提味的吃法之外，也可以添加到味噌湯裡，或切片變成星星狀，炒菜時混進去當佐料，或是電鍋煮飯時，直接鋪在最上面也可以。

秋葵怎麼挑？女生中指長度最適合

至於怎麼挑選好的秋葵？陳琇雯說，愈大條的秋葵熟成度愈高、毛愈刺、殼愈硬，建議挑選女生中指長度，大約5～10公分比較理想，買的時候要挑硬一點的，不要有碰傷、反黑、發爛。廖炯程建議，挑選秋葵原則是不要有黑斑、黑帽緣；蒂頭部要蒼白乾燥；外表要帶有絨毛、帶點韌性；如果體型太大太硬表示太老了，纖維粗之外，種子也會相當硬。

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秋葵怎麼洗？買回家可以放多久？

如果一次買太多秋葵，陳琇雯建議，可以燙熟後放冷凍，要吃的時候直接烹調。如果3天內可以吃完，就燙好後放冷藏。清洗時因為細毛多，容易藏汙納垢，所以先不要切，要用鹽巴乾搓，把硬毛去掉後再水洗，汆燙3分鐘就好。當深綠色變鮮綠色、有點透光性，代表表皮有燙熟就可以起鍋，因為秋葵有生吃的條件，所以不用燙太久，可以保留較多的維他命C和B雜。

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