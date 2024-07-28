蛋白質不足｜易感冒體力降肌肉減 日攝多少有數計 宜補充6類食物
撰文：健康2.0
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疫情肆虐後，許多人感到體力大不如前，容易精神不濟、活力不佳、免疫力失調，甚至感冒不斷。
台灣營養師王證瑋指出，這些問題可能與蛋白質攝取不足有關，蛋白質作為三大營養素之一，在人體內扮演著調節免疫、修復器官組織、維持新陳代謝、促進肌肉生長、維持水平衡等重要角色，若攝取不足，很容易造成身體不適，常見的症狀包括肌肉減少、體力降低、容易感冒等。
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蛋白質可分為植物性與動物性
王證瑋表示，蛋白質的來源可分為植物性及動物性兩大類，植物性蛋白主要來自大豆和豌豆，而動物性蛋白則包括豬肉、牛肉、魚類、蛋類等。
每日蛋白質攝取量建議
那麼，一天到底要攝取多少蛋白質才算足夠呢？王證瑋說明，蛋白質攝取量的計算與個人體重有關。根據台灣衛生福利部「國人膳食營養素參考攝取量」的建議，成年人每公斤體重應攝取1.1公克的蛋白質，以60公斤的成年人為例，每天需攝取66公克的蛋白質。
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蛋白質攝取不足的影響
王證瑋強調，蛋白質是人體組成的必要成分，缺乏時可能會出現體力不足、精神差、病懨懨無力感等症狀。因此，每日補充足夠的蛋白質，有助於維持良好的健康狀態，提高生活品質。
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