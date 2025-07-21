長者蛀牙加速腦退化引發中風！3大元兇減糖都冇用　1種營養最重要

長者蛀牙｜長者蛀牙帶來的後果絕非失掉牙齒般簡單，隨時危及生命。我們常叮囑小朋友，吃太多糖會蛀牙，但其實長者才是蛀牙的高危群體，任由情況發展，不慬可引致腦退化，更會增加中風的風險！原來糖也並非導致蛀牙的最大元兇。



長者蛀牙原因｜七成長者有壞牙

跟據衞生署於2021年底發表的「口腔健康調查報告」指，約三分之一的成年人和近一半非院舍長者患有未經治療的蛀牙，約40%的成年人和非院舍長者有一半或以上的牙齒出現牙齦出血，57%的成年人和70%的非院舍長者都有牙周袋（牙周組織發炎形成牙齦與牙根分離）。長者蛀牙發生率極高，這與唾液分泌減少、牙齦萎縮導致牙根暴露（牙根蛀牙）以及清潔困難有關。不過不少長者往往忽視口腔症狀而令情況惡化。

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牙痛是因為蛀牙已發展至深入牙髓。（Engin Akyurt@Pixabay）

長者蛀牙｜牙有病可致全身發炎

蛀牙是牙齒表面被牙菌膜產生的酸性物質分解引致，初期並無徵狀，直至出現牙髓會發炎，才引起痛楚。牙髓感染會沿牙根尖向外擴散，最終牙齒不保。牙菌膜亦是引致牙周病的元兇。牙菌膜內的細菌會分泌毒素，引致牙齦發炎，進而影響牙齒的支持組織，形成牙周袋，讓牙齒鬆脫。未經治療的蛀牙及牙周病的感染甚至會成為擴散至全身的炎症。

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長者蛀牙｜與牙有關的3大致命風險

歷來不少的研究均顯示，口腔健康與全身健康有密切關聯。蛀牙以致牙周病引發的炎症和多種致命疾病有關。

有研究指，牙齒缺失會影響壽命。（Kampus Production@pexels）

1. 腦退化

牙周病和蛀牙可能通過系統性炎症影響腦部功能，加速認知衰退。

2. 中風

有統計指，牙周病患者出現心肌梗塞與中風的機率可達一般人的2-3倍。研究發現，口腔炎症的物質可能導致動脈粥狀硬化的病理改變。病菌也可能經由入侵牙齦與根尖組織，影響血小板凝集機制，形成血栓，引發心肌梗塞及腦中風。

3. 糖尿病

糖尿病患者是牙周病高危險群，血糖不正常會導致發炎反應，加速牙周病的破壞；而牙周病又會使血液中發炎介質的濃度增加，影響胰島素效果致血糖升高，讓糖尿病惡化。

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少吃高甜食物，不足以保護牙齒周全。（Elsa Olofsson@Unsplash）

長者蛀牙｜少吃5類傷牙食物

因此，護牙其實也是養生的一環，要維持口腔健康，除了要注重清潔和定期檢查護理外，日常的飲食習慣也能助一臂之力。原來糖並非誘發蛀牙的單一元兇。

容易導致蛀牙的食物：



1. 含糖量高的食物

2. 長時間留在口腔內的食物

3. 容易黏牙的食物

4. 酸性食物

5. 過硬的食物



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長者蛀牙｜3個護牙養生飲食習慣

有以上特點的食物最好不要過量進食，這3個飲食習慣也有助護牙養生：

除了必須早晚刷牙，每餐之後也，至少應用水漱口。（Kaboompics.com @pexels）

1. 進食後漱口

為免傷牙物質殘留，吃後用水漱口或刷牙是保護牙齒的好方法。

2. 別過度咀嚼

過度咀嚼會損害牙齒琺瑯質，使牙齒更容易受到酸性物質和細菌的侵害，出現磨損或微小裂痕，使其更易受酸性物質侵蝕。

3. 多攝取膳食纖維

唾液可清除牙齒上萬惡的牙菌膜，而膳食纖維則具有促進唾液分泌和清除牙表污垢的功效。

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多吃高纖食物，對護齒至為重要。（ñigo De la Maza@Unsplash）

富含膳食纖維食物：

全穀類：燕麥片、糙米、全麥麵包、藜麥、粟米

蔬菜：牛蒡、番薯、椰菜、生菜、菠菜

豆類：鷹嘴豆、青豆、紅豆、大豆

海藻：大菜、羊棲菜、裙帶菜、昆布



參考資料：衞生署／hiragawa齒科醫院／健康醫療網