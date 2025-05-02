抗老食物｜營養師推1款長者最佳零食回春護心8抗老功效　點食最好

人都會老去，但衰老的速度卻因人而異，這種差異與飲食有一定關係。不少研究也發現，有些食物可以有效延緩衰老，有專門研究抗老方法的營養師就為大家推介一款零食，不但有回春維他命，更可防癡呆。



日本權威營養師菊池真由子的暢銷著作《一周內年輕十歲的神奇方法》介紹了逆齡飲食法。（網上圖片）

抗老超級食物：杏仁

日本厚生勞動省認定健康促進機構的營養顧問菊池真由子，曾經出版暢銷書《一周內年輕十歲的神奇方法》，介紹了各種「抗老食物」及有效攝取量。她指出：當提到具有恢復活力功效的食物時，人們通常會想到富含蛋白質的肉類和魚類，以及具有高抗氧化特性的綠色和黃色蔬菜。但菊池推介：「杏仁才是富含恢復活力成分的食物。」菊池解釋，杏仁不是肉或魚般的主要食材，因而一直被忽略，但其實它是種超級食物，含有許多抗衰老的營養成分。是中老年人士的最佳零食。堅果營養｜6大堅果維他命E含量排名 杏仁第1養顏最佳！多榜尾9倍

杏仁是抗衰老的超級食物，含多種抗衰老營養成分。（Photo By Kaboompics.com@pexels）

杏仁營養｜8大抗老功效

杏仁抗老功效1：回春維生素護血管

杏仁中有一種很重要的抗老成分維他命E，它被稱為「回春維生素」，能促進血液流動，保持血管健康，是延緩衰老的理想選擇。

杏仁抗老功效2：燒脂抗中年發福

杏仁還富含維他命B2，有助於燃燒脂肪，促進碳水化合物代謝，所以很適合擔心中年發福的人。

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擔心中年發福，也可以杏仁作零食。（Towfiqu barbhuiya@pexels）

杏仁抗老功效3：膳食纖維防老人便秘

老年人的腸道環境往往會惡化。由於老化導致的肌肉力量下降以及自主神經系統（負責腸道蠕動）紊亂，更容易引發便秘。要改善腸道環境，攝取充足的膳食纖維至關重要。維持健康的腸道，更能增強免疫力，抵抗疾病。

杏仁抗老功效4：鎂改善肌肉功能

杏仁比其他堅果含更豐富的鎂。隨著年齡增長，筋肌會變得僵硬，靈活性下降。鎂有助令筋肌活動更暢順，這對長者保持良好的行動能力至關重要。鎂功效｜毛姐補鎂助安眠！護心防失眠7好處 4類人慎食恐流血不止

夜不成眠嚴重影響身體機能，杏仁也有助改善情況。（Tim Durgan@Unsplash）

杏仁抗老功效5：增血清素促進睡眠

杏仁富含的鎂還能增加血清素的產生，血清素被稱為大腦的快樂物質，有助緩解壓力。它可以改善入睡困難、難以安睡等問題，有助提升睡眠品質。【血清素】菠蘿豆腐三文魚7類高色氨酸食物 增血清素助眠抗焦慮

杏仁抗老功效6：活化排尿肌減夜尿

鎂還能有效活化排尿肌肉，有效防止夜間頻尿引起的夜間驚醒。如果你發現自己每晚起床上廁所超過兩次，不妨試試多吃點杏仁。

杏仁要多加咀嚼的食物，原來也可預防老人癡呆。（Matthias Zomer@pexels）

杏仁抗老功效7：多咀嚼防老人癡呆

除了營養價值之外，長者應該吃杏仁的另一原因，就是可以增加咀嚼。規律的咀嚼節奏還能刺激大腦，簡單的咀嚼就能幫助預防老人癡呆。

杏仁抗老功效8：增唾液防吞嚥困難

隨著年齡增長，唾液分泌量會減少。唾液不足會引起蛀牙、吞嚥困難或營養不良等問題。咀嚼也會促進唾液產生，能預防和改善相關問題。

可把杏仁配搭不同食物，使進食體驗更豐富。（Alisha Mishra@pexels）

抗老食物｜杏仁一天宜吃多少？

雖然杏仁有超強的抗老效能，不過菊池也提醒，這類堅果的脂肪含量也較高，所以不宜多吃。她建議：

1 選擇非油炸、無鹽的製品。

2 每日食用量約25至30粒。

3 最好分次食用，一次10至12粒為宜，也可作為配菜使用。



參考資料：介護ポストセブン