70歲呂良偉生理年齡39歲？逆齡5秘訣大公開首推聰明菜+精力湯食譜

已年屆70的呂良偉是娛樂圈出名的不老男神，皮膚緊緻身形Fit爆，外型幾十年如日，歲月在他身上似乎不留痕跡。日前他更在《小紅書》分享自己的「生理年齡」竟然是39歲！如何做到？他指：醫美？你錯了！來看看他的逆齡5招。



他自信地表示自己的生理年齡是39.9歲。（《小紅書》截圖）

呂良偉年齡｜心血管43歲／免疫系統44歲／內分泌39歲

呂良偉在《《小紅書》》以「身體真實年齡公開 醫美？你錯了！」為題分享影片，影片中透露身份證年齡是今年剛好70歲，但真實的年齡才39歲。片中他展示了「甲基化十種檢測」報告，表示：「我上個月剛剛做完，我的心血管是43歲，免疫系統44歲，然後內分泌是39歲，所以綜合起來我的生理年齡是39.9歲！」

呂良偉凍齡秘訣｜食物養生比醫美更重要

對於有觀眾指他靠醫美的質疑，呂良偉坦言，靠醫美維持的只是外表，「醫美只是在外在，但是我追求的是從內而外散發出來的活力，讓你的精氣神都非常飽滿。」他指，能夠超級凍齡，除了運動，最關鍵的是飲食。

呂良偉推介逆齡2食物

事實上，他也不時在《小紅書》分享自己的凍齡飲食心得，重點推介了兩種食物。

推介1：聰明菜洋蔥

呂良偉曾在《小紅書》分享，自己的心水養生蔬菜是洋蔥，他把洋蔥稱為聰明菜，能分辨腸道中的好菌和壞菌，對腸胃健康有重要幫助。

呂良偉指，洋蔥是他餐桌上常見的蔬菜。（pexels）

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洋蔥4大好處｜助抗癌 防失智

１降心血管病風險：洋蔥富含槲皮素，有助清除體內自由基，對抗發炎、降低壞膽固醇濃度，使血管暢通，有效預防動脈硬化、血栓及心臟病風險。

２預防阿茲海默症：含豐富的類黃酮，期攝取能有效預防阿茲海默症。

３助抗癌：槲皮素也能有效降低多種癌症的風險，另外有機硫化合物，亦被指有效預防乳腺癌。洋蔥功效｜1部位抗癌功效高30倍！4招助吸收點食最好？錯1步0營養

４控制血糖：槲皮素和硫化合物具抗糖尿病作用。曾有研究指，第二型糖尿病患者每天食用約100克生洋蔥，可有效降低血糖。

推介２：自家排毒精力湯

呂良偉推介的另一款養生食物，是自家排毒精力湯，用作促進代謝和排毒。他會在感到疲倦時，以此排除身體毒素。

製法：以苦瓜、黃瓜、蘿蔔等蔬菜加上蘋果、檸檬等水果加水榨汁喝。



呂良偉推介了自家排毒精力湯。（《小紅書》截圖）

精力湯是什麼？

精力湯是一種源自日本的健康飲品，主要透過混合多種天然食材（如蔬菜、水果、穀物、堅果等）混合調製，概念是不經高溫烹調，以保留食材的酵素、維生素和礦物質，不但可快速補充營養，促進消化，更有助排毒、提升免疫力。增強免疫力湯水｜日本免疫權威推椰菜番茄湯 每日1碗30年不生病

精力湯最基本的配搭是蔬菜和水果。（Marijana@Pixabay）

精力湯的配方很多樣化，可根據個人需求調整，只要將所有材料放入攪拌機打至滑順即可，但要避免長期單一飲用。看看常見基礎食材：

蔬菜：菠菜、羽衣甘藍、西芹、小黃瓜等（提供纖維與礦物質）

水果：蘋果、香蕉、莓、菠蘿等（增加甜味和維生素C）。

堅果/種子：杏仁、亞麻籽、奇亞籽等（提供健康脂肪與蛋白質）。

液體基底：水、椰子水、燕麥奶、豆漿等。

＊也可加入超級食物如螺旋藻、小麥草粉、薑黃等。



慢慢享受早餐是呂良偉一天健康生活的開始。（bilibili影片截圖）

呂良偉凍齡生活5秘訣

呂良偉曾拍片分享他一天的健康生活，當中也提到他的養生方法和態度。

1.慢食早餐：為一天所需的精力做好準備，要慢慢享受。

2.每天運動：年紀大腳會先退化，要特別注重腿部鍛鍊。

除了平日運動，行山亦是另一鍛鍊方式。（bilibili影片截圖）

3.偶爾吃素：動物死亡時會產生毒素，多吃對身體不好。

4.保持家庭和睦：在家不說教，只講愛，愉快的環境對身心健康很重要。

5.晚餐避免太飽：無論晚餐多豐富也要限制食量，不可太飽，會影響睡眠。