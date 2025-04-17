肝癌原因｜研究指睡太多肝癌風險倍增！瞓幾多至啱？護肝5類食物
肝癌原因｜人們普遍認為，除了喝酒，熬夜也是一大傷肝行為。不過，有研究卻發現，睡得太多，竟然也會大增患肝癌的風險！為防睡出肝癌，除了要掌握護肝睡眠要缺，也要注意補充5類食物。
早前一項由多間中國與國際知名大學聯合團隊於《JHEP Reports》發表的大規模研究發現，睡眠時間與肝癌風險之間，存在一種「U型」關係，即睡太多或太少都可能對肝臟產生不良影響。
肝癌原因｜睡過少或過多增肝癌風險 午睡勿過1小時
該研究歷時15年，追蹤了近30萬人，分析數據結果顯示，睡眠時間不足5小時的人，患肝癌風險比常規常睡眠者高出2倍。而睡超過9小時的人，風險也高出1.6倍。此外，在白天午睡時間超過1小時的人，患肝癌風險亦會增加約1.5倍。
為甚麼睡眠與肝癌之間會存在這種奇特的關係呢？科學家們提出了可能的原因：
1 睡眠窒息 易致脂肪肝
不規則的睡眠可能導致阻塞性睡眠窒息症，引發間歇性低血氧，干擾肝臟脂代謝，導致動脈粥狀硬化、脂肪肝。這與肝臟疾病的發展密切相關。脂肪肝飲食｜1/4港人有脂肪肝！6食物助改善西蘭花合桃 5類人高危
2 影響新陳代謝 誘發2型糖尿病
睡眠失衡可導致身體代謝紊亂，影響胰島素的敏感性，從而增加2型糖尿病的風險，而2型糖尿病正正與肝癌存在著密切關係。
3 循環紊亂 妨礙肝功能
睡眠失調可能導致褪黑激素代謝變化。褪黑激素具有抗氧化、抗發炎、免疫調節和神經保護特性。這種紊亂惡性循環，妨礙肝臟進行解毒與修復功能。護肝飲食｜排毒助防腸癌護肝5食物 踢走農藥毒重金屬1種更去宿便
護肝貼士｜作息規律免惡性循環 5大護肝食物
台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘也在Fb專頁提醒，護肝關鍵還是養成穩定規律的作息。他建議每天保持7至8小時睡眠，能有效避免肝臟陷入惡性循環。另外，多攝取對肝臟有益的食物，亦對維持肝藏健康有正面作用。營養師陳怡婷就在個人網頁中為大家推薦5大護肝營養素：
護肝食物1：優質蛋白質助修復
優質蛋白質能提供營養，並幫助肝臟修復代謝。
代表食物：豆製品、魚類、海鮮、蛋類、肉類
腎衰竭飲食｜蛋白質分好壞！1種食物多吃易致腎衰竭好蛋白有哪些?
護肝食物2：植化素降自由基傷害
植化素助抗氧化、抗發炎，降低自由基對肝臟細胞的傷害。
代表食物：彩虹蔬果（甜椒、番茄、菠菜等）、辛香料（大蒜、薑黃、辣椒等）
三色椒營養｜護心血管降膽固醇哪色最好？生痔瘡關節痛3類人忌食
護肝食物3：維他命B解毒所需營養
維他命B是許多酵素的輔酶，肝臟解毒系統中不可或缺的營養素。
代表食物：乳製品、豆類、蛋類、肉類、全穀類
護肝食物4：維他命E降發炎
維他命E抑制體內氧化作用，降低肝臟發炎，保護肝臟。
代表食物：堅果類（花生、杏仁、核桃、松子等）、植物油（芝麻油、芥花油、橄欖油等）。
護肝食物5：礦物質硒抗氧化
超強抗氧化營養素，清除自由基，保護肝臟。
代表食物：海鮮類（牡蠣、鮭魚等）、大蒜、堅果類（巴西堅果、腰果、夏威夷果仁等）巴西果仁營養｜硒量極高護心補腦6好處 超上限恐中毒 宜日吃多少
參考資料：JHEP Reports／cynthiadietitian.com/錢政弘@fb