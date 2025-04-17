肝癌原因｜研究指睡太多肝癌風險倍增！瞓幾多至啱？護肝5類食物

肝癌原因｜人們普遍認為，除了喝酒，熬夜也是一大傷肝行為。不過，有研究卻發現，睡得太多，竟然也會大增患肝癌的風險！為防睡出肝癌，除了要掌握護肝睡眠要缺，也要注意補充5類食物。



早前一項由多間中國與國際知名大學聯合團隊於《JHEP Reports》發表的大規模研究發現，睡眠時間與肝癌風險之間，存在一種「U型」關係，即睡太多或太少都可能對肝臟產生不良影響。

熬夜對肝藏健康影響確是至為嚴重。（Oğuz Yağız Kara@Unsplash）

肝癌原因｜睡過少或過多增肝癌風險 午睡勿過1小時

該研究歷時15年，追蹤了近30萬人，分析數據結果顯示，睡眠時間不足5小時的人，患肝癌風險比常規常睡眠者高出2倍。而睡超過9小時的人，風險也高出1.6倍。此外，在白天午睡時間超過1小時的人，患肝癌風險亦會增加約1.5倍。

為甚麼睡眠與肝癌之間會存在這種奇特的關係呢？科學家們提出了可能的原因：

1 睡眠窒息 易致脂肪肝

不規則的睡眠可能導致阻塞性睡眠窒息症，引發間歇性低血氧，干擾肝臟脂代謝，導致動脈粥狀硬化、脂肪肝。這與肝臟疾病的發展密切相關。脂肪肝飲食｜1/4港人有脂肪肝！6食物助改善西蘭花合桃 5類人高危

睡眠失衡增2型糖尿病風險，這和肝癌有關。（Artem Podrez@pexels）

2 影響新陳代謝 誘發2型糖尿病

睡眠失衡可導致身體代謝紊亂，影響胰島素的敏感性，從而增加2型糖尿病的風險，而2型糖尿病正正與肝癌存在著密切關係。

3 循環紊亂 妨礙肝功能

睡眠失調可能導致褪黑激素代謝變化。褪黑激素具有抗氧化、抗發炎、免疫調節和神經保護特性。這種紊亂惡性循環，妨礙肝臟進行解毒與修復功能。護肝飲食｜排毒助防腸癌護肝5食物 踢走農藥毒重金屬1種更去宿便

醫生提醒，即使白天有機會補眠，也絕不要超過一小時。（Ketut Subiyanto@pexels）

護肝貼士｜作息規律免惡性循環 5大護肝食物

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘也在Fb專頁提醒，護肝關鍵還是養成穩定規律的作息。他建議每天保持7至8小時睡眠，能有效避免肝臟陷入惡性循環。另外，多攝取對肝臟有益的食物，亦對維持肝藏健康有正面作用。營養師陳怡婷就在個人網頁中為大家推薦5大護肝營養素：

護肝食物1：優質蛋白質助修復

優質蛋白質能提供營養，並幫助肝臟修復代謝。

代表食物：豆製品、魚類、海鮮、蛋類、肉類

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三文魚等富含omega 3的魚類，有助肝臟修復。（Krisztina Papp@pexel）

護肝食物2：植化素降自由基傷害

植化素助抗氧化、抗發炎，降低自由基對肝臟細胞的傷害。

代表食物：彩虹蔬果（甜椒、番茄、菠菜等）、辛香料（大蒜、薑黃、辣椒等）

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甜椒、番茄等彩虹蔬果含豐富植化素，有助護肝。（photoAC）

護肝食物3：維他命B解毒所需營養

維他命B是許多酵素的輔酶，肝臟解毒系統中不可或缺的營養素。

代表食物：乳製品、豆類、蛋類、肉類、全穀類

雜穀飯對比白飯是更好的護肝選擇。（Suzy Hazelwood@pexels）

護肝食物4：維他命E降發炎

維他命E抑制體內氧化作用，降低肝臟發炎，保護肝臟。

代表食物：堅果類（花生、杏仁、核桃、松子等）、植物油（芝麻油、芥花油、橄欖油等）。

堅果維他命E豐富，具降發炎功效。（Kai Reschke＠Pixabay）

護肝食物5：礦物質硒抗氧化

超強抗氧化營養素，清除自由基，保護肝臟。

代表食物：海鮮類（牡蠣、鮭魚等）、大蒜、堅果類（巴西堅果、腰果、夏威夷果仁等）巴西果仁營養｜硒量極高護心補腦6好處 超上限恐中毒 宜日吃多少

參考資料：JHEP Reports／cynthiadietitian.com/錢政弘@fb