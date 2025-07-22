消暑飲食｜網友熱議8降火氣食物1飲料爆紅！牛奶上榜、冬瓜排尾2

隨著氣溫攀升，身體也容易悄悄「上火」──舉凡嘴破、長痘、喉嚨痛、失眠等，都可能是體內過熱的警訊。那麼，火氣大該怎麼辦？吃什麼、喝什麼最有效？



本文為您整理網友熱議的「降火氣飲食」，從日常蔬果到涼補湯品，助您清熱退火，輕鬆擺脫火氣大的困擾！台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月「降火氣飲食」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大降火氣食物有哪些。

網友熱議8大降火氣食物網路聲量排行（按圖）

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「苦瓜」是夏季人氣退火食材 「苦中帶甘」的滋味喝起來特別清爽

觀察近3個月網友針對「降火氣飲食」的討論，可以發現「苦瓜」是夏季相當具人氣的退火食材。社群上常見「苦瓜排骨湯」、「綠豆苦瓜湯」等消暑料理的分享，網友形容那種「苦中帶甘」的滋味喝起來特別清爽，還有家長提到「天熱煮個苦瓜封，湯一加配著吃，小朋友都吃光光」，大人小孩都喜歡。

除了家常熱湯，也有不少部落客將苦瓜搖身一變為夏日涼菜主角，像是「梅漬苦瓜」、「涼拌苦瓜」等創意做法大受歡迎，吸引網友熱烈留言「求食譜」，紛紛表示也想在家嘗試這道既清爽又退火的菜餚。

▼4種苦瓜營養比一比（按圖看清👇👇👇）

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夏日消暑水果「西瓜」大受歡迎 韓星來台必喝手搖飲「西瓜烏龍」爆紅

而夏日最消暑的水果「西瓜」也受到熱議，有網友分享去果汁攤喝到「西瓜＋蘋果或鳳梨」的混搭果汁，不只天然解渴，還有清熱降火的加分效果；也有人大讚「西瓜豆花」簡直是夏日救星，不僅退火還有飽足感。

近期一款因韓星張員瑛而爆紅的「西瓜烏龍」也成為話題焦點，許多網友慕名朝聖後紛紛表示「西瓜的甜味蠻夠並帶有微微茶香」、「喝起來很滑順清爽，超級適合夏天喝」，成為夏日熱門的消暑飲品。不過也有中醫師提醒，因西瓜性寒，體質虛寒或脾胃較弱的人若食用過量，可能會導致胃腸不適、甚至間接引發類似上火的症狀，因此建議依個人體質適量享用。

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「青草茶」是最能代表台灣在地風味的退火飲品 清涼又健康的透心涼

至於「青草茶」則是最能代表台灣在地風味的退火飲品。許多人原本以為青草茶會十分苦澀，實際嘗試後卻意外發現「好清香」、「微糖不膩很清爽」。也有熱愛青草茶的網友大讚「很喜歡這種又苦又涼的感覺，喝完全身很舒服」、「清涼又健康的透心涼」。

相較於市面上常見的手搖飲，有網友認為青草茶少糖、少添加，保留草本原味，不僅退火效果實在，也多了一份古早味的純粹與健康。

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綠豆湯、酸梅、冬瓜 都是夏季常見且廣受好評的退火選擇

除了以上提到的3樣降火氣飲食，冰涼的「綠豆湯」、甘甜開胃的「酸梅」，以及清爽順口的「冬瓜」料理等，也都是夏季常見且廣受好評的退火選擇。除了適量攝取這些清熱食物，也要搭配規律作息、減少油炸重口的飲食習慣，才能真正安撫體內那股「蠢蠢欲動」的火氣！

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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