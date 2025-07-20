消暑飲食｜夏天最易熱感冒　養生達人教煮清心潤肺助眠湯僅5材料

天氣爆熱，你也感到頭昏腦脹、疲倦不適嗎？小心是得了熱感冒。台灣養生達人陳月卿推薦一道「夏日清心潤肺助眠湯」，很適合當作熱感冒的應急救援湯品。



進出冷氣房 小心熱感冒

台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿說，最近台灣氣溫屢創新高，動輒36、38度，走在戶外宛如被陽光「燒烤」、汗出如漿；一轉眼進入冷氣房，濕氣又瞬間被「封」在體內。這種熱脹冷縮，一天輪好幾回，身體怎能不出狀況？

造成夏季熱感冒的主要原因有哪些？（點擊下圖看清！）

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暑熱救援湯品 身體舒服了

陳月卿說，日前覺得身體熱熱的、頭重重的、四肢疲憊沉重，同時還有些「微感冒」症狀，喉嚨有白色的痰，鼻子偶爾會滲鼻水，感到是得了熱感冒，於是馬上熬了一碗清熱潤肺的養生湯，喝下肚果然身體舒服多了。

陳月卿表示，「夏日清心潤肺助眠湯」的食材，有蓮藕（清熱去火）、百合（潤肺止咳）、銀耳（滋陰潤燥）、綠豆（消暑解毒）、蓮子（清心安神），這碗湯溫潤又舒服，是對抗暑熱與身體不適的好方法，尤其推薦給經常在戶外奔波、冷熱交替的人。

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夏日清心潤肺助眠湯

食材：鮮銀耳100克、蓮藕100克、鮮百合20克、綠豆30克、蓮子30克、水約750c.c.。



夏日清心潤肺助眠湯（Facebook@陳月卿）

做法：

1. 如果是選用乾銀耳和乾百合，要先洗淨後、泡發，等待泡發完成後才可以料理。

2. 食材以好水洗淨。

3. 將鮮銀耳、鮮百合、綠豆加水，煮30分鐘。

4. 再加入蓮藕，煮10分鐘。

5. 最後再加入百合，再煮10分鐘即可享用。



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涼拌蓮藕 清爽又開胃

陳月卿也說，夏天很適合吃蓮藕，分享一道清爽料理「涼拌蓮藕」，平時裝在保鮮盒裡、放入雪櫃，當作配飯小菜相當開胃。

清爽料理「涼拌蓮藕」（Facebook@陳月卿）

做法

1. 嫩蓮藕洗淨、切薄片，水燒開、汆燙1～1.5分鐘，水中可以放一點鹽或白醋，防止蓮藕變色。

2. 撈起沖冷水，加入1小匙香油、1小匙醬油、1小匙醋、半匙糖，也可以依個人喜好加一點芫荽或芹菜增添香氣。



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