隔夜飯｜白飯冷藏後乾噌噌？日農業協會1招保鮮 翻熱像新煮不變質

近年流行「無飯」飲食，因為白飯是致肥的食物之一，許多人把飯量減少甚至不吃飯。吃不完的白飯，究竟應該怎樣保存，才可像剛煮好的一樣？



白飯放進一般冷藏格，即攝氏2至5度的保存，會令飯粒的澱粉變質。（網上圖片）

一般冷藏法 令飯粒澱粉變質

不少人會在周末到長輩家中吃飯，這種「無飯」行為，往往讓長輩十分頭痛，因為煮出來白飯，往往是無人問津，吃不完的只好放進雪櫃冷藏。但白飯放進一般冷藏格，即攝氏2至5度的保存，會令飯粒的澱粉變質，亦容易令飯粒的水分流失，無論用什麼方法翻熱，總會是乾噌噌的。日本全國農業協同組合聯合會（JA全農）就分享了1個方法，可以鎖住飯粒的水分。

溫度在0至-18度，更能把更多水分鎖住，使米飯保存在剛煮好的狀態。（網上圖片）

鎖住剩飯水分 飯粒可避免澱粉變質

先用保鮮紙把白飯包好，趁白飯還熱時候，馬上放進冰格急凍，再改用金屬盤盛載，可加速散熱。日本全國農業協同組合聯合會指出，溫度在0至-18度，更能把更多水分鎖住，使米飯保存在剛煮好的狀態，之後解凍翻熱就可以令飯粒水分飽滿。

另外，日本便利店中提供的便當或飯糰，其冷藏溫度其實不會太低，只在15至20度之間，主要原因是避免破壞米飯的品質，也不讓便當或飯糰的米飯變乾或變硬，所以其食用時間一般都不會太長。

按圖看急凍冷飯翻熱方法︰

急凍冷飯翻熱法

1）將急凍的冷飯放入可微波加熱的容器肉，蓋好後用微波爐加熱2至3分鐘。

2）用蒸的方法，蒸大約30分鐘便可以翻熱白飯。



冷飯放入可微波加熱的容器肉，蓋好後用微波爐加熱2至3分鐘。（網上圖片）

按下圖看吃冷飯中毒的原因及避免中毒的方法︰

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參考資料：風傳統／早安健康