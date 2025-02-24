致癌物質｜台名醫20年內患4癌症 3類食物由細食到大養出癌病體質
撰文：尹嘉蔚
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台灣心臟科名醫陳衛華在20年間患上4種癌症，他從32歲起陸續患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌。多年來的不良飲食習慣所致，因常吃3類食物而養出容易患癌的體質。
致癌物質｜台醫生20年內患上4種癌症
陳醫生從小愛喝汽水、吃零食、鹽酥雞等油炸食物，後來因為工作壓力，又嗜甜飲、零食、烤炸食物不離手，不知不覺養成容易患癌的體質。後來他透過調整飲食、打坐放鬆改變惡性循環來抗癌。
了解4大防癌營養素▼▼
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防癌營養素
1 膳食纖維：如燕麥、薏仁、番薯、椰菜花、冬菇、豆芽、秋葵、橙、芭樂等。
2 維他命A：如番薯、南瓜、蛋黃、黑豆、紅蘿蔔、番茄、菠菜、羽衣甘藍、木瓜等。
3 維他命C：如紅椒、苦瓜、西蘭花、奇異果、柑橘類水果、士多啤梨、木瓜等。
4 硒：如豆腐、蝦、鱈魚、雞蛋、生蠔、大蒜、菠菜、洋葱、草菇、芝麻、杏仁、巴西堅果等。
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防癌飲食｜專家推菠蘿精力湯 助排毒防癌
預防癌症的重要一環，留意日常飲食及烹飪手法，煎、炸、烤的過程會產生很多毒素污染食物，過量的精製糖也是癌的毒源之一。生機飲食專家王明勇在健康節目上介紹了一道精力湯，把身體的毒素排出體外，淨化腸道。
排毒精力湯食譜（4人分量）
材料︰
菠蘿100克
帶皮紅蘋果半個
西蘭花（熟）4朵
苜蓿芽1把
芫荽1把
西梅乾5粒
大豆卵磷脂粉1湯匙
螺旋藻粉3克
水1公升
做法︰全部材料放入攪拌機拌勻完成。
*大豆卵磷脂粉可即衝成飲品、螺旋藻粉在健康食品店、網上商店可找到。
資料來源︰健康2.0
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