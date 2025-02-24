致癌物質｜台名醫20年內患4癌症　3類食物由細食到大養出癌病體質

台灣心臟科名醫陳衛華在20年間患上4種癌症，他從32歲起陸續患上骨癌、腎臟癌、甲狀腺癌及血癌。多年來的不良飲食習慣所致，因常吃3類食物而養出容易患癌的體質。



致癌物質｜台醫生20年內患上4種癌症

陳醫生從小愛喝汽水、吃零食、鹽酥雞等油炸食物，後來因為工作壓力，又嗜甜飲、零食、烤炸食物不離手，不知不覺養成容易患癌的體質。後來他透過調整飲食、打坐放鬆改變惡性循環來抗癌。

台灣心臟科名醫生陳衛華在20年間患上4種癌症。（圖片︰健康2.0節目截圖）

了解4大防癌營養素▼▼

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防癌營養素

1 膳食纖維：如燕麥、薏仁、番薯、椰菜花、冬菇、豆芽、秋葵、橙、芭樂等。

2 維他命A：如番薯、南瓜、蛋黃、黑豆、紅蘿蔔、番茄、菠菜、羽衣甘藍、木瓜等。

3 維他命C：如紅椒、苦瓜、西蘭花、奇異果、柑橘類水果、士多啤梨、木瓜等。

4 硒：如豆腐、蝦、鱈魚、雞蛋、生蠔、大蒜、菠菜、洋葱、草菇、芝麻、杏仁、巴西堅果等。

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防癌飲食｜專家推菠蘿精力湯 助排毒防癌

預防癌症的重要一環，留意日常飲食及烹飪手法，煎、炸、烤的過程會產生很多毒素污染食物，過量的精製糖也是癌的毒源之一。生機飲食專家王明勇在健康節目上介紹了一道精力湯，把身體的毒素排出體外，淨化腸道。

排毒精力湯材料（圖片︰健康2.0節目截圖）

排毒精力湯食譜（4人分量）

材料︰

菠蘿100克

帶皮紅蘋果半個

西蘭花（熟）4朵

苜蓿芽1把

芫荽1把

西梅乾5粒

大豆卵磷脂粉1湯匙

螺旋藻粉3克

水1公升

做法︰全部材料放入攪拌機拌勻完成。

排毒精力湯（圖片︰健康2.0節目截圖）

*大豆卵磷脂粉可即衝成飲品、螺旋藻粉在健康食品店、網上商店可找到。

資料來源︰健康2.0