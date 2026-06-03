香蕉保鮮｜網民實測掛起/冷藏全失敗！日本達人教簡單4步保鮮14日

香蕉保存方法｜香蕉是「便秘恩物」，而且營養豐富，進食方便，很多人都喜歡購買回家。不過，每次購買香蕉動軏6、7隻，如果家中人少，則會擔心香蕉太快熟爛吃不完。有Threads網民根據網上流傳的保鮮方法，把香蕉掛起。可惜不出幾日，香蕉依然熟透，更跌在地上，令人崩潰。不少網友紛紛共鳴，表示做過同樣「傻事」。日本蔬果達人教一招能把香蕉保鮮14日，雪櫃中的「蔬果格」原來能大大發揮功效！



市場上買香蕉一次就要購買一梳，未必能在短時間內食完。（Pexels圖片）

香蕉保存實測【1】掛起 墮崖自盡全軍覆沒

網絡流傳，有關香蕉保存的「偏方」層出不窮。Threads網民早前分享實測經歷：「我也不記得是在哪裡看到過香蕉不能平放保存，要掛起來，於是就看到這個畫面⋯⋯」圖中所見，掛起的香蕉同樣難逃變黑的命運。

用掛起來的方法保存香蕉，結果全軍覆沒。（Threads@yajing1851）

用掛起來的方法保存香蕉，結果全軍覆沒。（Threads@yajing1851）

用掛起來的方法保存香蕉，結果全軍覆沒。（Threads@yajing1851）

香蕉保存實測【2】入保冷袋冷藏 幾天後爛掉

另有Threads用戶的分享更引發熱烈討論。有人提議「香蕉洗乾淨晾乾，裝保冷袋放冷藏，這樣可以放好幾天不會黑」，但親身試驗後，得出的結論是「還是一樣照爛」，連果肉都變黑變爛。連串的失敗經驗，引來不少網民共鳴：「我做過一樣的事」、「而且還花很多時間，還爛掉更不爽」。

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放保冷袋再冷藏的方法也實證不可行。（Threads@01ooni）

香蕉保存實測【3】剝皮冷凍 果肉不變黑

幸而在芸芸留言中，也有成功的聲音。有每天榨果昔習慣的網民分享：「香蕉剛好熟的時候剝掉皮，用袋子或玻璃盒裝放冷凍保存就好了（我自己會，香蕉保存都是這樣，而且冷凍香蕉味道會更濃郁，果肉不會變黑）」。這個方法獲得多人和應，似乎是最可行的一個香蕉保存方法。

香蕉保存｜專家拆解失效原因

這些香蕉保存方法之所以屢試屢敗，背後有其科學原因。擁有15年水果店經驗的日本蔬果達人青髪のテツ指出，香蕉是熱帶水果，在室溫下會釋放乙烯氣體加速成熟。香港夏季炎熱潮濕，若只是整串掛起或隨意放置，乙烯氣體積聚，香蕉順其自然力量下便會極速變黑過熟。

至於網民建議的「冷藏法」，問題在於普通雪櫃冷藏格溫度約為4°C，對香蕉而言太冷，會令蕉皮中的酚類物質急速氧化，導致外皮變黑，雖然延緩了果肉變壞，但賣相已大打折扣，也會讓人誤以為果內都變壞。

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香蕉保存｜日本達人教4步 香蕉保鮮14日

青髪のテツ提出的方法，有別於一般網上流傳的偏方，經實證可將香蕉保存長達14日，而且能保持黃皮、硬肉、適合食用的狀態。

步驟一：分拆單根

買回家的香蕉，不要整串存放。用剪刀逐根剪開，保留完整莖部，避免徒手折斷弄傷蕉皮。分開後每根香蕉不再互相釋放乙烯，大幅減慢催熟速度。

步驟二：清洗晾乾

用清水輕洗外皮，抹走灰塵及殘留物，之後必須徹底晾乾，可用廚房紙印乾水分。

步驟三：保鮮紙包緊

這是整個方法最關鍵的一步！用保鮮紙將每一根香蕉的根部（莖部）緊密包裹，亦可選擇包裹整根香蕉。這樣做能有效阻隔乙烯氣體釋放，切斷自我催熟的循環。

日本蔬果達人教把香蕉個別用保鮮紙包好，再放入雪櫃溫度較高的一格，就能保鮮14天。（資料圖片）

步驟四：放入蔬果格

將包好的香蕉放入雪櫃的蔬果格，溫度維持在13°C至15°C之間。這溫度比普通冷藏格高，不會凍傷蕉皮，又能減慢成熟速度。如雪櫃沒有獨立蔬果格，可放在溫度較高的層架，避開出風口。

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選購時應挑選莖部呈綠色、近乎沒有碰傷的香蕉。（Pexels圖片）

揀香蕉貼士

若香蕉不是即時食用，選購時應挑選莖部呈綠色尚未完全成熟、近乎沒有碰傷的香蕉。避免選擇已有明顯黑斑或莖部發軟的香蕉，而且莖部不可有腐爛跡象，否則腐爛位置會迅速擴散。

香蕉保存3大方法 最長可以月計

綜合Threads網民實測及專家意見，可歸納以下三個級別的保存方案，讀者可按自己需要決定：

方法一：1至2日內食用 放通風處

如果打算一兩日內吃完，最簡單的方法是放置於通風處，避免陽光直射，並用保鮮紙包裹整串根部，稍稍減緩乙烯釋放。

方法二：14天內食用 保鮮紙包裹放蔬果格

如希望可直接食用果肉，但又不能短時間內完食，跟隨日本達人四個步驟，將香蕉放入雪櫃蔬果格，即可保存兩星期。

方法三：長達幾個月保存法 剝皮切段冷凍

打算將香蕉用作打果昔、烘焙或製作甜點的話，待香蕉剛熟（黃皮帶少許斑點）時，剝皮切段，放入密封袋或玻璃盒，然後放進冰格冷凍。雖然解凍後質地會變軟，但味道更濃郁，果肉亦不會變黑。

只要認清香蕉催熟的特性，選對保存方式，就能在合適的時間享用到美味又具備營養價值的香蕉。無論你想慢慢享用新鮮香蕉，抑或留待日後炮製甜品，只要跟隨上述方法，便可告別浪費。