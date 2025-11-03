大蕉防癌之王？降血壓護胃防便秘5功效　纖維多香蕉近3倍勿空肚吃

大蕉功效｜香蕉一年四季都有，而且價錢非常便宜，近年已經取代了大蕉及皇帝蕉等市場地位，成為蕉界的主流產品。以往曾經在新界盛產的大蕉，近年在水果店已經少見，大蕉基本上已漸漸消失在大家的視角。不過它的營養價值不遜於香蕉，更有「防癌之王」的美譽。



以往曾經在新界盛產的大蕉，近年在水果店已經買少見少。（網上圖片）

大蕉是香蕉親兄弟 通便效果更佳

大蕉其實就是芭蕉，形態上比香蕉短，外型粗一點。基因上和香蕉算親兄弟，都是野蕉和小果野蕉雜交而成的後代。不少人認為香蕉和大蕉都有通便的效果，因為其膳食纖維豐富，不但能增加飽腹感及促進腸胃蠕動，也能起到通便的效果。

根據健康節目爆炸營養課堂的資料，每100克的香蕉，含有1.2克的膳食纖維。每100克大蕉就含有3.1克的膳食纖維。大蕉的的膳食纖維高香蕉接近3倍，因此，其通便效果確實比香蕉更好。而熱量方面，每100克的香蕉含有93卡路里，而大蕉的熱量些微高一些，每100克的大蕉含有115卡路里。

大蕉其實就是芭蕉，形態上比香蕉更短，外型會粗一點。（網上圖片）

大蕉6大功效

1）補充能量：大蕉含有大量糖類物質及其他營養成分，可提供飽腹感，並可以補充營養及能量。

2）護胃防潰瘍：大蕉具有抗潰瘍的效果，可以促進胃黏液生成，增加胃黏膜的修復，減少胃酸的分泌，加速潰瘍的癒合。

3）降血壓：大蕉中含血管緊張素轉化酶抑制物質，可以抑制血壓的上升。

4）消炎抗菌：大蕉果肉甲醇提取物對細菌、真菌有抑制作用，可產生消炎解毒的作用。

5）助防癌：大蕉中大量的膳食纖維，有預防癌的作用，膳食纖維可以減少廢物與腸道的接觸時間，大大降低致癌物留在腸道的機會。而配合碳水化合物，則可提供飽腹感及人體能量，適度進食有助控制體重，並達至減肥的效果。

大蕉中大量的膳食纖維，有預防癌的作用。（網上圖片）

進食大蕉4大禁忌

1）勿吃太生

正因未完全成熟的青蕉含大量鞣酸，具強烈收斂作用，容易造成便秘，特别要注意的是長者、小孩、女生不宜吃生香蕉。

2）勿吃太多

香蕉內含有較多的鎂、鉀元素等礦物質，如在短時間內攝取太多，會引起血液中的鎂、鉀含量劇增，體內的元素失衡，影響健康，腎功能較差人士不宜多吃。而且會讓胃酸分泌減少，引起腸胃不適。

3）勿空腹吃

大蕉富含糖分和纖維質，有利消化跟通便，但如果在空腹吃香蕉，腸胃內沒有可以幫助一起消化的食物，可能讓胃的蠕動更加速，促進血液循環，讓腸胃加重負擔，腸胃虛弱的人不宜空腹吃蕉。

4）切忌冷藏

香蕉屬於熱帶水果，也是較怕冷的水果，如果把香蕉放在攝氏12度以下的環境中，香蕉會出現發黑，甚至凍傷香蕉。這不僅營養成分受破壞，肉質也會變得軟爛甚至變壞。

參考資料：新浪網／元氣網