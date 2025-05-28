香蕉謬誤｜早餐食蕉傷胃？糖尿不能吃？9大謬誤 這樣吃緩血糖飆升

香蕉營養高價錢平，但總覺熟蕉太甜熱量高，減肥、糖尿不能吃？早餐空肚食蕉生腎石？對於香蕉大家都有不同的迷思和謬誤，以下歸納了9個食蕉的謬誤，看看你又信過幾多？



（eiliv aceron＠unsplash）

解構香蕉的謬誤前，不妨先了解香蕉的營養成分，據美國農業部USDA（U.S.Department of Agriculture）資料顯示香蕉的營養成分：

香蕉冷知識｜香蕉愈彎愈甜多營養？專家解迷斑點蕉最低卡最抗衰老

香蕉（以每100克計算，1隻香蕉約120克-150克）

熱量：88卡路里

脂肪：0.3克

飽和脂肪 0.1克

膽固醇：0

鈉：1毫克

鉀：358毫克

碳水化合物：23克

膳食纖維：2.6克

糖：12克

蛋白質：1.1克

維他命C：8.7毫克

維他命D：0

維他命B6：0.4毫克

維他命B12：0

鎂：27毫克

鈣：5毫克

鐵：0.3毫克



吃香蕉謬誤1：糖分太高 減肥不能吃？

不少人以為香蕉高熱量，每100克約88卡路里，相比蘋果52千卡，熱量高，減肥瘦身不能吃。其實他們卻忽略了香蕉的營養密度和飽腹感，含有膳食纖維2.6克、蛋白質1.1克和抗性澱粉的香蕉，飽腹感較蘋果強，有助減少後續進食量。若每天吃1隻香蕉，代替餅乾、薯片等高熱量零食，反而有助減肥。【減肥】深田恭子食蕉3個月減26磅 營養師拆解香蕉減肥法之迷

+ 6

吃香蕉謬誤2：香蕉治便秘？

香蕉富含膳食纖維便以為能促進排便，但這只是部分正確，還須視乎它的生熟程度。未熟的生香蕉含有大量鞣酸（單寧），會收斂腸道水分、抑制胃腸蠕動，反而會加重便秘情況。至於熟香蕉鞣酸含量會降低，膳食纖維尤其果膠卻能吸水膨脹，的確有助排便，但效果遠不如火龍果、西梅等高纖水果。

長壽飲食｜82歲烹飪專家秘方：香蕉加1物防便秘抗疲勞！健康3配搭

熟香蕉可助改善便秘，但效果不如火龍果。（Lovefood Art@Pixabay）

吃香蕉謬誤3：糖尿病患者忌吃蕉？

香蕉很甜，以為含糖量高，便不宜糖尿病患者進食？其實香蕉含糖量約12克，只比蘋果略高，但GI值為52，屬中GI食物（GI＜55），即進食後血糖波動不會太大。糖尿病患者每次可吃半隻，配蛋白質如堅果、雞蛋，或膳食纖維如燕麥，有助延緩血糖上升。但宜避免吃過熟香蕉。 香蕉功效｜愈熟愈甜升糖指數低？美白防抽筋助抗癌青/黃蕉要點揀

糖尿病患者每次可吃半隻香蕉，配堅果、雞蛋、燕麥等，反而有助延緩血糖上升。（micheile-oliviestrauss＠pexels）

吃香蕉謬誤4：香蕉放雪櫃促變壞勿吃 ？

香蕉屬熱帶水果，宜儲存在12℃以上的室溫內，低溫會破壞果皮細胞膜，多酚氧化酶釋放與氧反應生成黑色素，出現「黑斑」，但這只是正常生理反應，不代表變壞。只要沒異味、果肉不軟爛仍可食用。

香蕉保鮮｜實試4種香蕉保鮮法最後1招最掂！6天不變靠1件廚房小物

吃香蕉謬誤5：可急救肌肉抽筋？

運動後抽筋都被視跟缺鉀有關，而香蕉鉀含量豐富，便覺吃蕉可速治抽筋問題。不過，抽筋也可能由缺鈣、鎂或脫水、肌肉疲勞等引起，未必是缺鉀。而且鉀吸收需時，運動中抽筋靠吃香蕉急救有點不設實際，應補充含鉀、鈉、糖的電解質飲料效果較顯著。

長者抽筋｜冬天長者半夜抽筋多2倍！10食物防抽筋1種鉀質=香蕉2倍

吃香蕉謬誤6：早餐吃香蕉傷腸胃？

香蕉的酸鹼pH值約4.5-5（弱酸性），低於胃酸（pH1.5-3.5），健康人士早餐吃香蕉不會造成刺激胃黏膜。只是若胃酸過多者，或會出現泛酸、胃灼熱感，建議配麵包、穀物等墊腹，餐後1-2小時才吃。

健康人士早餐吃香蕉是沒問題的，若胃酸過多者，建議可配麵包、穀物等墊腹，餐後1-2小時才吃。（karolina-grabowska＠pexels）

吃香蕉謬誤7：空腹吃香蕉生腎石？

香蕉的鉀含量約358毫克，鎂27毫克，即使空腹吃2隻香蕉，仍遠低於每日攝取量上限（鉀3500毫克，鎂300-400毫克），除非腎功能嚴重受損，否則不會影響心臟健康。而這些礦物質也會通過消化正常吸收代謝，不會因「空腹」就異常堆積成結石。腎石飲食｜最新研究高糖飲食增腎石機率40% 防腎石3招攝優質蛋白

即使空腹吃2隻香蕉，仍遠低於每日攝取量上限，除非腎功能嚴重受損，否則不會影響心臟健康。（photoAC）

吃香蕉謬誤8：吃香蕉能增加快樂荷爾蒙？

香蕉雖富含色胺酸，色胺酸是人體必需的胺基酸，是合成血清素的重要物質，有助放鬆和調節情緒，但一隻香蕉的含量有限，不足以帶來顯著影響。吃香蕉變快樂，可能來自快速補充能量或心理的滿足居多。

食蕉令人增加快樂感覺？（AI生成圖片）

抗抑鬱食物｜減壓緩和負面情緒9種食物 腸道健康最重要首推乳酪

吃香蕉謬誤9：熟香蕉比生香蕉有營養？

生、熟香蕉營養成分相若，只是生香蕉富含抗性澱粉，有助腸道健康和血糖控制。而熟成了的香蕉，抗性澱粉會轉化為糖分，雖糖分較高，但維他命C和抗氧化物也較多，兩者各有優勢。香蕉功效｜愈熟愈甜升糖指數低？美白防抽筋助抗癌青/黃蕉要點揀