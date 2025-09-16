食香蕉中毒｜女子狂吃21隻蕉昏迷！食蕉過量6危害4族群宜日吃多少

食香蕉中毒｜香蕉營養豐富，助降血壓又防便秘，但有女子卻因吃香蕉太多導致昏迷，失去意識重摔在地！送醫後被診斷為「鉀中毒」。每人每日最多可吃多少香蕉，其實因人而異，有一類人半隻都嫌多。過量攝取香蕉可導致6大危害，嚴重可致命！香蕉不能亂吃。



香蕉鉀質豐富，助降血壓防水腫，但也不宜吃太多。（envato）

食香蕉中毒｜女子為省錢一日吃21條蕉 鉀中毒昏迷

一名女子在社交平台Dcard以「香蕉吃到過量昏倒」為題發文，表示因香蕉價格便宜，一隻只售兩至三元，為了節省吃飯錢，三餐都以香蕉果腹，結果一天狂吃了21隻香蕉。但當天晚上，她便感到身體不適，起床不到一分鐘就失去意識，昏迷重摔在地。醒來時頭部腫脹，劇烈疼痛就醫，被診斷為嚴重鉀離子過高「鉀中毒」。

食香蕉中毒｜健康正常人士 日吃5隻已超標

一隻中等大小（約100-120克）的香蕉約有422毫克鉀一天吃5隻香蕉已超過建議的2,000毫克上限。（AI生成圖片）

香蕉含豐富鉀質，一隻中等大小（約100-120克）的香蕉，含約422毫克的鉀質。香港衞生署建議，成年人每日的鉀攝取量為2,000毫克，而一天吃5隻香蕉已超過建議上限。其實對一般健康人士而言，從天然食物中攝取過量的鉀，並不會引起毒性，因為我們可透過腎臟有效調節和排出，但對於腎功能較差或患有腎病的人，或未能有效排出多餘的鉀，體內過量的鉀有機會導致高血鉀症，引起嚴重心臟問題，甚至危及生命，半隻香蕉也可能太多。

（Pixabay）

香蕉進食過多的壞處

1 腹脹、消化不良：香蕉富含果膠和抗性澱粉，尤其是未熟透的香蕉，吃過多會影響消化速度，導致脹氣和腹痛。



香蕉富含果膠和抗性澱粉，吃過多未熟透的香蕉會影響消化，導致脹氣和腹痛。（photoAC）

2 影響腸道平衡：短時間內攝入過量膳食纖維，會破壞腸道菌群的平衡，損腸胃健康。



3 血糖飆升：熟透的香蕉含糖量較高，血糖指數GI值為中級（約51-60），糖尿病患者一次性吃太多，會導致血糖快速上升。



4 熱量超標致胖：一隻中等香蕉約含105大卡，進食時若沒減少正餐分量，額外的熱量容易轉化為脂肪，導致肥胖。



5 高鉀血症（Hyperkalemia）：一般健康人士能自動排出多餘的鉀，引發高血鉀的情況較少。但對於腎臟功能不全或腎衰竭人士則無法有效排鉀，過量進食高鉀食物如香蕉，會使血鉀濃度飆高，導致肌肉無力、心律不整，甚至心臟驟停。



6 噁心、腹瀉：香蕉也富含鎂，過量攝取或引起噁心、腹瀉、肌肉無力等症狀。



香蕉每日宜吃多少？

1 對於健康、腎功能正常成年人：建議每日吃1-2隻香蕉，已足夠提供豐富的鉀、鎂等營養素。最好分上、下午不同時段進食，避免短時間內集中攝入，造成腎藏負擔。

2 運動員和勞動人士：由於活動會導致大量流汗，流失鉀離子，視乎情況可吃2-3隻香蕉，以補充能量和電解質。

3 長者及兒童：因消化功能較弱，建議一天最多1隻。

4 腎病或糖尿病患者：須諮詢醫生或營養師意見或評估，可能一天只能吃半隻或更少，甚至不能吃。