林青霞人螂大戰全身發寒！曱甴屋無用網推4滅蟑產品1種專家話冇效

消滅曱甴｜曱甴（蟑螂）入屋是不少人的惡夢，它們繁殖力高，又喜歡躲藏在陰暗的角落，想一次過杜絕它們絕非易事，就連「大美人」林青霞都被神出鬼沒的小強弄得「全身發寒」，即使請來滅蟲特工助攻，殲滅行動也非一兩次便成功。到底蟑螂怕什麼？曱甴屋有冇用？專家教大家什麼法寶？



林青霞撰文 半山書房人螂大戰

71歲林青霞近日以「人螂大戰」為題在《南方周末》撰文，分享她在大宅內決戰蟑螂的經過，活捉、拍扁、殺蟲劑、紙巾包等，最後還是要找滅蟲特工。

「汁液四濺，一股腥氣，我全身發寒」

「手套脹鼓鼓地充滿了空氣，五個透明指頭，掌心處啡紅色的蟑螂在裡面張牙舞爪，看起來很是讓人不安。」

「心慌意亂之下，抽起桌上兩張紙巾包住它，一時錯手連紙帶螂從十幾層樓掉了下去」

「見到地上許多小小黑點，仔細一看，OMG! 全是小小強，都仰著身子，簡直屍橫遍野」

經過幾輪大戰，為怕牠快速繁殖，林青霞下次再見小強，「還是會忍不了手，殺無赦！​​」

廚房曱甴｜殺蟲劑炸彈無效 直接打死都唔好？專家教3步正確滅蟲

想杜絕蟑螂，曱甴屋原來冇用？（AI生成圖片）

曱甴入屋｜曱甴屋有冇用？

曱甴無處不在、不分貴賤，不只盤踞林青霞11億豪宅，亦會大舉入侵尋常百姓家。有網民在Facebook專頁《香港滅蟲關注組》表示，家中有很多曱甴出沒，廚房更是重災區。雖然放置了曱甴屋和在渠口倒了漂白水，不過效果不大，甚至更有曱甴在曱甴屋上產卵。樓主指，放置曱甴屋之後，雖然捕獲了不少曱甴，不過當中仍然有蟲在黏膠板上產卵，甚至已經孵化出來。有網民提醒消滅蟑螂之外，都要找到它們的源頭，才可杜絕它們。

曱甴樣子嚇人，而且令人煩不勝煩。（資料圖片）

曱甴入屋｜網民推薦4大消滅蟑螂方法

蟑螂怕什麼？想杜絕蟑螂大軍，找到源頭後，就要用上強力有效的滅蟲工具，以下4款網民推薦有效消滅蟑螂產品，看看有沒有適合你使用。

1. 殺蟑膠餌

用法：擠數點膠餌在紙張上，放在曱甴出沒地方，曱甴進食後，回到巢穴才會毒發死亡，其他曱甴則進食同伴後再連發連鎖反應。

好處：簡單方便，只需要數點藥餌就足夠，可一網打盡。

2. 傳統蟑螂藥餌

用法：貼在曱甴經常出沒的地方，有效期長達3個月

好處：能夠吸引曱甴，功效與殺蟑膠餌相同，設置後毋須理會。

3. 地板清潔液

用法：將2瓶蓋（30毫升）加入5公升水中稀釋，以地拖或抹布擦抹曱甴出沒處，毋須過水

好處：直接消除曱甴之外，保持家居衞生同樣重要，而地板清潔劑可以清潔地板污漬、油污之外，部分清潔劑更加添精油，味道可驅趕曱甴，而且不會對小朋友和寵物造成影響。

4. 殺蟲水

用法：直接將殺蟲水噴灑在曱甴身上

好處：直接有效，可以令單隻或數隻曱甴死亡。

壞處：若然家居的曱甴眾多，或者找不到源頭，殺水蟲的方式治標不治本。

任永強表示，滅蟲噴霧的功效一般，不可能完全殺死所有蟑螂。（資料圖片）

曱甴入屋｜專家指1款產品效果最弱

雖然不同消滅蟑螂產品的效果都各有不同，其中滅蟲炸彈的效果相對最弱。滅蟲專家任永強接受訪問時曾表示，曱甴體內的抗菌性愈來愈高，而滅蟲炸彈的藥力低，不可能深入室內每個角落，所以一般只可以杜絕一小部分數量，過一段時間之後，它們又會重新活潑起來。

