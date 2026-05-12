氣炸鍋食物致癌？專家揭真相與溫度有關+2招降風險　食物忌切太大

近幾年，空氣炸鍋成為比較流行的廚房電器，但近期「空氣炸鍋烹飪的食物會致癌」的說法在網絡傳播，引發許多消費者擔憂。



據央視新聞報道，中國農業大學食品科學與營養工程學院教授范志紅稱，大家所擔心的這些所謂的致癌物和疑似致癌物，它們都是因為食材被加熱到一定温度以後會產生的。

其實，跟它是普通的鍋，還是烤箱，還是空氣炸鍋之間並沒有一個絕對的關聯。專家表示，並不是食用了高温烹飪的食物就會致癌，攝入量低則無須擔心，但長期食用過度焦黃甚至焦煳的食物，確實會增加致癌的風險。

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空氣炸鍋本質上就是一個熱風對流的烤箱，持續的高温熱風帶走食物表層的水分，讓表皮變得乾爽、焦脆。因此相較於油炸的烹飪方式，空氣炸鍋僅需要少量，甚至不需要食用油就能夠加熱食物。所以使用空氣炸鍋烹飪的食物，脂肪含量更低，產生的油煙量也少，油煙中所含的致癌物也就更少。

范志紅指出，如果食材本身是有油的，那烤的過程中它還會出掉一部分油。所以，從限制油脂攝入量和脂肪攝入量的角度來說，空氣炸鍋肯定是有優勢的。

專家提醒，在使用空氣炸鍋過程中，提前清理鍋內的殘渣、食材不要切得太小、選擇低於食材推薦的加熱温度和時間，都能夠減少加熱過程中有害物質的產生。此外，食物越焦，產生有害的物質就越多，可以通過觀察食物的顏色來控制加熱時間。

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