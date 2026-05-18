廚房鋅盤發臭？1張錫紙變去污防臭神器　官方證有效仲可抑制細菌

廚房排水濾網容易積累廚餘與菜渣，並散發異味，有網友分享，只要準備廢棄的鋁箔紙，揉成小球放入濾網中，竟能抑制細菌與異味，貼文曝光後引發熱議。



一名網友在社群平台Threads分享一項環保清潔妙招，將廢棄的鋁箔包裝揉成小球放入濾網中實測，竟能有效抑制細菌與異味，貼文曝光後引發網友廣泛討論與共鳴。

這項清潔方法的科學原理已獲得官方驗證。台灣經濟部標準檢驗局曾說明，鋁箔紙具備良好的再利用價值，將其揉成小球放入排水孔後，在水流沖刷下會產生多重效果。

首先，鋁箔球與排水孔壁反覆碰撞，有助於減少汙垢附著

其次，碰撞過程可能促使微量金屬離子釋出，進一步抑制油垢堆積

此外，這些作用也有助於降低異味產生，達到一定程度的除臭效果



網友回應踴躍，分享各自的實踐經驗。有人表示「可以放一元日幣，那個含銅也很有效」，也有人提到「丟一塊真的有用」、「我放奶粉罐的鋁箔也有效」。

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