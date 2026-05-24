微波爐禁忌｜香腸/粥/水忌微波爐加熱　4類高危容器/紙袋可以嗎？

微波爐可謂是廚房裏的「效率擔當」，熱飯熱菜、簡單料理都能快速搞定。但使用微波爐可不能掉以輕心，操作不當小心有「炸」。



熟雞蛋熱一分鐘就炸

帶殼的生雞蛋用微波爐加熱易發生爆炸，是很多人都知道的常識。需要注意的是，剝了殼的熟雞蛋也不能用微波爐加熱。

消防員做了個實驗，將熟雞蛋用微波爐加熱一分鐘後拿出。在受到外力時，雞蛋突然炸裂，蛋清蛋黃四濺，不僅衝擊力較強，還有燙傷風險。

日常生活中，帶殼、帶膜的食物都不適合放入微波爐加熱（比如沒切口的板栗、帶腸衣的香腸等），這類食物在加熱過程中內部熱量難以散發，易產生壓力，導致外殼破裂甚至爆炸。

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不要用微波爐「燒開水」

微波爐不能用來燒水，尤其是純淨水。

用燒水壺燒水，水的加熱是從下而上的，下方的水達到沸點，會產生很多氣泡，這些氣泡不斷向上湧出到水面，就是水的沸騰。但微波爐是將所有的水同時加熱，不產生對流，只是温度升高，即使水温達到了100℃也不會沸騰。

超過100℃卻沒有沸騰的水被稱為「過熱水」，極不穩定，只要有一點擾動，就會引發暴沸，造成燙傷。容器和水越乾淨，就越容易形成「過熱水」。

另外，黏稠度高的、呈現為凝固狀的食品，例如雙皮奶、濃粥等，也不適宜在微波爐里長時間加熱。

這些「高危容器」也別放進微波爐

1. 金屬製品

不鏽鋼餐具和錫紙等金屬製品不能放進微波爐加熱，這是因為金屬會反射微波，產生電火花，損壞微波爐，甚至引發火災。

2. 密封容器

如密封玻璃瓶、塑料瓶等，加熱時容器內壓力增大，可能會破裂。

3. 普通塑料容器

一般塑料（包括保鮮膜）在高温下易變形、釋放有害物質，應使用微波爐專用塑料容器。

4. 打包盒、紙袋

一些用打包盒、紙袋等包裹的外賣食品，不能直接帶着包裝放到微波爐里加熱，高温易導致爐內包裝起火燃燒。

正確使用微波爐注意以下三點

1. 勿長時間加熱

在使用微波爐加熱時，若時間過長，容易造成過熱。包子、饅頭等食物不宜長時間用高火力加熱，水分丟失後食物容易變硬，甚至可能焦糊產生有害物質。

2. 防短路

微波爐應放置在乾燥通風處，不要遮擋通風口。遮擋通風口易造成温度過高或短路，引發火災。較濕潤的食品不能直接放置在轉盤上加熱，以免汁液流淌造成短路。

清潔微波爐時，應斷開電源，使用濕布與中性洗滌劑擦拭，不要衝洗，切勿讓水流入爐內。

3. 勿空燒

當微波爐空燒時，微波爐內沒有食物，大量的微波無法被消耗，容易損壞內部元件，引發火災。

微波爐使用方便，但食材和容器都有講究，避開禁忌名單，掌握正確用法，才能安心享受它的便利。

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