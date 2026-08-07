咖啡功效｜哈佛研究：咖啡配3香料抗炎效果翻倍+長壽降血壓4配搭

咖啡功效｜咖啡有提神燃脂、護心以及抗發炎的功效。你飲咖啡時候喜歡加什麼？多數人喝咖啡喜歡加牛奶、蜂蜜或朱古力，但講到最抗炎、護腦、護腸胃的喝法，就以搭配香料效果最好！哈佛研究結果顯示，咖啡加3種香料美味又養生。



咖啡功效｜哈佛研究證咖啡配3香料 抗炎護腦

據外國健康網站《Eating Well》報導，美國腸胃科專家威爾·布爾謝維奇（Will Bulsiewicz）博士分享，他早上喝咖啡時，最喜歡加入肉桂、薑黃和生薑這三種香料，並會添加少許豆漿。這樣做不僅能提升咖啡風味，還能促進身體健康。哈佛醫學院的一項研究亦指出，許多香料含有護腦成分，還能護腸胃、減輕發炎，包括肉桂、生薑等。若與咖啡強強聯手，養生效果加倍。

1. 肉桂 護腦控血糖防認知障礙

肉桂帶有獨特的香氣、甜味，有強大的抗氧化、控血糖和抗菌的作用。一項發表於《營養神經科學》的研究指出，肉桂能有效對抗氧化壓力，保護大腦免受損傷，預防認知障礙。雖然只是動物實驗，但不可否認，吃肉桂對大腦有助抗炎、提升記憶力、注意力。

肉桂帶有獨特的香氣、甜味，有抗氧化、控血糖和抗菌的作用。（Ирина Мищенко＠Pixabay）

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2. 生薑 紓緩腸胃保護腦細胞

生薑中的薑辣素有助紓緩胃痛、抗發炎、對抗自由基，並能保護腦細胞。一項針對60名中年女性的研究發現，每日吃800毫克的生薑萃取物有助改善工作記憶和注意力。對於腸胃容易脹氣的人而言，生薑也是促進胃排空的優質食材。

生薑有助紓緩胃痛、抗發炎、對抗自由基，並能保護腦細胞。（鄒家鳳攝）

3. 薑黃 抗炎護胃改善消化不良

威爾·布爾謝維奇博士指出，薑黃富含的薑黃素抗炎力超強，可護腦，保護心血管，改善胃脹氣、消化不良等腸胃問題。

薑黃的抗炎力超強，可護腦，保護心血管，改善胃脹氣、消化不良等腸胃問題。(Photo AC)

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咖啡功效｜降膽固醇長壽4搭配

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咖啡配搭1｜咖啡+檸檬：長壽增免疫力

咖啡和檸檬兩者皆含抗氧化，此外，檸檬豐富的維他命C有助紓緩疲勞並增強免疫力。台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師、有「無毒教母」之稱的譚敦慈就曾分享，加了檸檬的咖啡有助增加長壽荷爾蒙。咖啡功效｜咖啡+檸檬汁延壽？專家推4種神奇配搭1物代糖低卡甜5倍

做法：將濃縮咖啡、檸檬汁（或檸檬片、檸檬皮）、糖或蜂蜜與冰塊混合，再加入冰水或梳打水稀釋即可。



咖啡和檸檬兩者皆含抗氧化（Kozjat@Unsplash）

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咖啡配搭2｜咖啡+芝士：改善便秘

芝士能促進腸胃蠕動、改善便秘，而咖啡也有刺激腸道蠕動的效果，一起飲通便、護腸的效果會顯著增強。

做法：將熱咖啡與芝士以1:1的比例混合即可。



芝士能促進腸胃蠕動、改善便秘，與咖啡一起飲通便、護腸的效果會顯著增強。（AI生成圖片）

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咖啡配搭3｜咖啡+牛油果：調理腸道健康

牛油果富含維他命C、E是營養豐富的超級水果，不僅可美容養顏，更有助預防動脈硬化與高血壓，同時還能調理腸道健康。

材料：

牛油果半個

牛奶200毫升

咖啡50毫升（最好選味道較濃的）



做法：將牛油果加奶打成奶昔，再將泡好的咖啡倒入奶昔中即可。也可按個人喜好加點蜜糖。



牛油果富含維他命C、E是營養豐富的超級水果，不僅可美容養顏，更有助預防動脈硬化與高血壓。（Dixit Dhinakaran@Unsplash）

咖啡配搭4｜咖啡+黑豆：降血壓膽固醇

將烘炒過的黑豆磨粉加入咖啡中，性質相當溫和且不傷胃。黑豆富含鉀離子與大豆皂素，鉀離子能排出體內多餘的鈉，維持血管彈性；皂素則能抑制油脂吸收，幫助降低壞膽固醇。不過慢性腎臟病患者不宜飲。

做法：將炒過的黑豆研磨成粉，直接加入沖泡好的熱咖啡中攪勻飲用。

