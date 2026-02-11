咖啡禁忌｜咖啡忌與4種保健品同吃恐無效！鐵吸收減54%幾時食最好

早餐咖啡｜許多人習慣早上飲咖啡時順便吃保健品，認為這樣一舉兩得，既方便又健康。殊不知很可能會令營養品的功效大打折扣。有營養師特別點名，以下這4種營養素千萬不能一起吃。



有營養師特別點名，以下這4種營養素千萬不能一起吃。（AI圖片生成）

早餐咖啡｜4種營養素不能和咖啡一起吃

1. 維他命D

維他命D需要與細胞上的維他命D「受體」（Vitamin D Receptor）結合，才會發揮作用，而咖啡因會干擾這一受體。特別在空腹的情況下，效果更是大打折扣。

2. 鈣

美國哈佛醫學院的官方網站指出，在維他命D充足的情況下，腸道對鈣的吸收率可達到 30%至40%，反之就會降低到10%至15%。若飲咖啡後令維他命D的吸收率下降，就會間接影響補鈣的效果。特別對於本身鈣、維他命D攝取不足或有骨質疏鬆風險的人（如老年人）來說，效果尤其明顯。

3. 鐵

根據發表在《美國血液學雜誌》中的一項研究指出，若將含鐵的補充劑（如血紅素鐵、甘胺酸亞鐵等）與咖啡一起吃，鐵的吸收率會比用水送服時降低54%。這是因為咖啡中的多酚、單寧等氧化劑會與鐵離子結合，形成難以被人體吸收的複合物。

4. 水溶性維他命

咖啡有利尿作用，易導致水溶性的維他命B群和維他命C在被人體完全吸收前，就隨著尿液排出體外。

早餐咖啡｜至少間隔1小時後再吃

不止咖啡，紅茶、綠茶都含有單寧和咖啡因也不適宜與鐵或鈣等補充劑一起吃。既然不可一起吃，那麼怎樣吃才健康又有效？美國健康網站WOWMD的註冊營養師Shelley Balls建議，咖啡與保健品至少間隔1小時，最理想的狀況是先吃早餐、搭配咖啡，過1至2小時後再吃保健品，並且咖啡要控制在每天2杯以內，避免影響營養吸收。

早餐咖啡｜2招優化吸收補充劑

除了調整咖啡的飲用時間，瑞秋表示，還可做這些事情來優化維他命和礦物質的吸收：

1. 多吃營養豐富的食物：如乳製品、強化型植物奶等補鈣；肉類、魚類、海鮮等補鐵。

2. 多喝水：咖啡有利尿作用易導致水分與營養素流失，飲用後請多飲水或其他無咖啡因飲料。

