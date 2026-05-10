咖啡｜營養師揭各年齡攝取上限　12-18歲限半杯 濾紙沖可降膽固醇

咖啡飲用並非一成不變，而是應隨著人生階段調整。台灣營養師楊斯涵在其Facebook專頁「楊斯涵營養師的美味生活」分享，不同年齡族群應遵循對應的咖啡因攝取準則，才能兼顧健康與享受。其中12歲以下不建議喝咖啡，12~18歲則每天最多喝半杯美式咖啡，否則會干擾睡眠進而影響成長發育。



針對青少年族群，楊斯涵不鼓勵12歲以下孩童飲用咖啡。進入國中後（12~18歲）可以嚐試，但須嚴格控制每日咖啡因攝取量在100毫克以下，約相當於半杯美式咖啡。這是因為大腦仍在發育階段，過量咖啡因可能導致焦慮或干擾睡眠品質。

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成年人每日建議咖啡因攝取量不超過300至400毫克，約為2至3杯美式咖啡。適量飲用有助於提升代謝與抗氧化功能。隨著年紀增長，骨質流失風險隨之增加，銀髮族應選擇拿鐵或添加牛奶的咖啡飲品，並避免在傍晚後飲用，以免影響睡眠品質。

近年研究發現，咖啡中的多酚類與綠原酸具有抗氧化與抗發炎作用。適量攝取可能有助於降低第二型糖尿病與心血管疾病風險。咖啡對腸道菌相也可能產生正向影響，促進好菌生長，進而影響整體代謝健康。然而，這些益處多建立在「適量」原則上，過量飲用仍可能帶來心悸、失眠等副作用。

沖泡方式同樣關乎健康效果。未經濾紙過濾的咖啡，如使用法式濾壓壺沖泡，含較多咖啡白醇，可能提高膽固醇；使用濾紙沖泡則能有效降低此類物質攝取。近年流行的低咖啡因咖啡適合對咖啡因敏感者，冷萃咖啡因酸度較低，對腸胃刺激較小。楊斯涵建議，選擇適合自身體質與生活型態的咖啡飲品，才能真正喝出健康與風味。

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