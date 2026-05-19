咖啡好處｜哈佛研究：日飲2.5杯咖啡防失智！1時間喝降早死風險

每天早晨一杯香醇的咖啡，不僅是喚醒精神的儀式，更可能是通往「健康老化」的鑰匙。



根據最新研究發現，每天至少一杯咖啡能降低慢性病風險，其中尤其是預防失智症效果更明顯。至於何時喝咖啡最好？研究發現「早上喝」效果最好！

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一杯咖啡是健康老化關鍵？

哈佛大學一項追蹤超過30年、分析近5萬名女性的「護士健康研究」為「健康老化」下了明確定義。這指的是活到70歲以上，且沒有癌症、糖尿病、心血管疾病等11種主要慢性病，同時保有良好的認知、記憶與行動能力，心理狀態也十分健康。

研究發現，能達到此標準的女性僅佔約8%，而她們普遍都有固定喝咖啡的習慣。數據顯示，每天喝一杯咖啡，達成健康老化的機率可提升1%；若增加至每天2.5杯，更能在身体、心理及認知功能上，將健康老化的可能性提升2%至5%。

專家深度解析：喝對才有效！侯思任醫師點出研究關鍵

台灣嘉義大林慈濟醫院頭頸癌中心主任侯思任醫師特別解析，哈佛這項研究極具份量，因為它追蹤了近五萬名女性長達三、四十年，是大數據的長期觀察。他指出，研究結論明確顯示，適當攝取「含咖啡因的咖啡」，對於預防心血管疾病和癌症確實有好處。

侯思任說，不過咖啡的好處好像不是咖啡因。據研究發現，咖啡和去咖啡因咖啡（decaf）、即溶咖啡有幫助，但是同樣含咖啡因的含糖可樂或茶，則無法帶來同樣的健康益處。

咖啡能帶來健康益處的關鍵在於真正的「咖啡豆」，其中的咖啡單寧酸等物質才是核心。侯思任補充，過去也有研究發現深烘焙的咖啡豆益處更大，推測可能是在製程中去除了部分不好的物質，或許是喝咖啡更好的選擇。

值得注意的是，研究也對含糖飲料提出嚴重警告。每天只要喝一杯汽水或可樂，健康老化的機率就會大幅下降19%，符合健康老化標準的可能性更是劇減25%，顯示糖分的危害不容忽視。

喝咖啡「時間」是關鍵！早上喝竟能降低早死風險

另一項由美國杜蘭大學進行、分析超過4萬人資料的研究，則將焦點放在「喝咖啡的時間」。研究人員將一天分為早晨（凌晨4時至上午11時59分）、下午及晚上三個時段，驚訝地發現，只有「早晨型」，也就是習慣在早上喝咖啡的人，其全因死亡和心血管疾病死亡的風險顯著降低。

相較之下，習慣從早到晚都喝咖啡的「全天型」飲用者，其風險降低程度在統計上並不顯著。令人注目的是，即使早晨型喝到3杯以上，保護效果依然存在，而這項益處在研究中，無論是含咖啡因或無咖啡因的咖啡都有效。

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為何早上喝最好？醫師建議睡前8小時別碰

為何「早上」是最佳時間點？醫師根據研究推測，這與生理時鐘、睡眠品質及咖啡的抗發炎效應有關。下午或晚上喝咖啡可能干擾作息，削弱咖啡本身的好處；而在發炎指標較高的早晨飲用，則更能發揮其抗氧化、抗發炎的益處。

侯思任醫師明確建議，最好在睡前八小時避免攝取咖啡，以免刺激交感神經，影響睡眠。雖然最新研究指出早上喝最好，但他也提到過去曾有研究建議，醒來後不要馬上喝，待接近中午（如早上9點半至11點）再喝效果也不錯，但總體而言，「白天喝」是最大共識。

咖啡不只防失智！邁向更健康的長壽

綜合各項研究，適量飲用咖啡的好處遠不止於此。它還被證實有助於調節腸道細菌、降低第二型糖尿病、心臟疾病、肝癌、子宮內膜癌及帕金森氏症的風險，甚至能減少膽結石的發生。

侯思任醫師說，將每天喝一到兩杯咖啡，當作健康生活習慣的一部分是可行的。但他也提醒，研究發現喝咖啡的好處無法單獨存在，必須與規律運動、健康飲食和避免抽煙等良好習慣相結合，才能最大化地為健康與長壽加分，活出更長久、更健康的壽命。

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