洗碗布做錯1步細菌飆升5000億個！達人教正確洗碗法勿浸水超4小時

為了吃得健康，不少人選擇在家開伙，但煮飯沒這麼累，洗碗反而才是大工程，為了想晚點洗，有些人甚至會選擇將髒碗盤泡進水中，但這動作真的超級危險！毒理學者招明威提醒，不只泡碗泡太久，像是「使用洗潔精原液、碗筷沒晾乾就收」這些小動作，都可能讓細菌大量繁殖，悄悄被你吃下肚。



髒碗盤泡超過4小時 細菌大量繁殖

台灣毒理學者招明威日前於Facebook專頁發文提到，不少人習慣把碗盤全部堆在一起等有空再洗，甚至將它們泡在水中長達半天以上，這舉動其實會讓細菌大量繁殖！招名威說：

用水浸泡碗盤最好不要超過4小時，因為殘留的油脂與食物殘渣，會成為細菌的溫床，前1到4小時細菌還在適應期，一旦超過4小時，就會大量繁殖。

另外，水槽環境本來就可能藏有沙門氏菌、變形桿菌等，碗盤堆在裡頭更容易「交叉污染」。

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洗碗精不稀釋用原液「恐殘留」

而在洗碗精使用上也要注意，因為它主要成分是表面活性劑，一旦沒稀釋使用原液，或是在清洗時沒沖乾淨，都可能殘留在碗盤餐具上，一不小心就被吃下肚。

招名威建議，大家在洗碗前應該先判斷餐具是否真的有油脂，若是沒有，使用清水清洗就可以了。另外，如果真的需要洗碗精，也應該先稀釋再使用，他建議，可以稀釋約10倍，不但洗得乾淨，也比較不傷手。

碗筷沒晾乾、抹布不更換「細菌溫床」

招名威提到，洗完碗之後還有個重點就是要晾乾，若是沒晾乾就收或是用抹布直接擦，滋生細菌風險高。

另外，抹布也應該定期更換，國外研究發現，長期不清洗的抹布，單塊細菌總數最高可達「5000億個」！因此只要發現抹布出現臭味，就代表細菌已經大量滋生，應立即更換。而在材質方面，招名威也建議可選用木纖維，親水又排油，比較不易讓細菌附著。

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