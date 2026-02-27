3M揭百潔布不同顏色不同用途　黃色海綿錯1步刮花餐具 洗碗用咩色

家中廚房常見的「綠皮黃底」菜瓜布（百潔布），在刷洗上其實大有學問，有網友指出，因為綠色面含金鋼砂，若長期使用恐怕會把碗盤刷花，貼文引發網友熱議。



一名網友在Threads分享，很多人家裏都用綠皮黃底那塊菜瓜布刷所有餐具，但其實綠色面含金鋼砂，若長期使用該面刷洗餐具，恐怕會把陶瓷碗刷到花掉，出現明顯刮痕。

相關文章：易潔鑊保養｜燒焦清洗不費力2招免損塗層 延長壽命5方法不宜煮..

+ 4

貼文曝光後，立刻掀起網友熱議：

「原來菜瓜布還有那麼多學問」

「我也是刷到把碗都刮花才知道綠皮那塊是金鋼砂」

「原來菜瓜布也能研究到這麼專業」



根據台灣3M官網公告，綠色菜瓜布含特殊金鋼砂，可以有效清潔焦黑難洗的污垢等，針對鐵製或不鏽鋼材質難洗油漬污垢，特別有效。搭配海綿面柔軟彈性、起泡力佳，吸水力強能迅速吸乾水漬，能輔助菜瓜布清潔得更乾淨。

此外，「紫色菜瓜布」含強金鋼砂成份與不織布纖維構造，主要針對不鏽鋼材質上的頑汙重垢及難洗汙漬；「粉色菜瓜布」更為細緻，清潔油污的同時降低刮傷餐具與器具的機率，避免滋生細菌與損壞，適用於清潔細緻怕刮的表面如餐具、爐具、廚具、鍋具。

相關文章：廚房致癌4大壞習慣 醫生教正確做法：月換不同油、筷子有期限

+ 17

延伸閱讀：

絲瓜買一送一驚見「超粗纖維」 網笑：根本買到菜瓜布

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

