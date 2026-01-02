研究揭洗碗3大常見錯誤海綿比厠板更髒　叠著/立著放細菌差70倍！

洗碗這項看似簡單的活兒，其實包含不少「技術含量」。3個常見洗碗誤區，不定期更換洗碗海綿，清洗後的餐具疊着放，洗潔精直接滴在碗上，你中了幾個？



洗碗海綿 可能比馬桶圈還要髒

2017年，發表在《自然》雜誌上的一項研究顯示，一塊長期使用的洗碗海綿上，每立方厘米的細菌數高達540億個，整塊海綿的細菌種類可以高達362種。

相關文章：家居清潔｜廚房6大位置比廁所還髒 百潔布外 這2處亦易滋生細菌

+ 11

不誇張地說，洗碗海綿可能比你家的厠板還要髒，這可能與以下因素相關：

海綿疏鬆多孔，這些孔洞中會「藏」着水分、食物殘渣和油污，為細菌滋生提供適宜條件。

洗碗海綿在洗完碗後，即使不滴水了，也常處於濕潤狀態，為藏在海綿裏的細菌提供了適宜滋生的環境。

洗碗海綿常用於清潔不同物品，比如切過生肉的案板、油膩的炒鍋、殘留食物殘渣的餐具等，這些物品上不同的細菌，使洗碗海綿上的細菌異常豐富。



正確使用洗碗海綿

用完後的洗碗海綿，及時清洗，放置在乾燥、通風處。每兩周更換一次洗碗海綿。

正確使用擦碗布

很多人都喜歡用擦碗布，把碗盤擦乾後再收納起來。但擦碗布用的時間長了，每天還濕漉漉的，同樣會滋生細菌。

擦碗布用完後要及時晾乾並定期高温消毒。最好每個月更換一次擦碗布。擦碗布最好專門用來擦碗。

清洗後的餐具不要疊着放

有的人覺得擦碗布用起來麻煩，清洗過後的餐具，直接疊着收納可以嗎？

細菌滋生的必要條件

如果清洗後的碗盤中積了很多水，又有一些細小的食物殘渣，此時把碗盤疊在一起，房間温度又適宜，細菌可能就會「瘋長」。

中國家用電器研究院曾做過一組試驗。試驗員給餐具進行了消毒，在餐具表面塗上了無菌肉湯，之後將餐具分為兩組，其中一組碗盤清洗後直接疊起來放到了櫥櫃中，另一組洗後立着放於置物架上，並放於通風處。

三天後對比顯示，立着放的餐具菌落總數約為8000cfu/套，符合中國相關衛生標準，而疊着放的餐具細菌數量約為560000cfu/套，約為立着放的餐具的70倍。

碗盤存放的正確做法

洗完的碗盤應該立起來存放在通風處，也可以買一個消毒機，把餐具專門放在裏面高温消毒。

相關閲讀：餐具廚具現3情況要即掉防食物中毒 做漏1步洗淨都冇用！

+ 3

洗潔精別直接滴在碗上

有的人覺得「洗潔精直接滴在碗上或者擠在洗碗海綿上，去油污效果更強」。但這樣容易使洗潔精殘留在餐具上，殘留的化學物質可能會被吃進肚子裏，引發腹瀉等。

洗碗的正確方法

吃完飯後立即倒掉食物殘渣。將洗潔精倒入水中，攪拌均勻，然後用洗碗海綿蘸着洗潔精水清洗餐具，再用清水將餐具沖洗乾淨。將洗過的餐具立起來存放在通風處。

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

