煎魚貼士｜內行網友教煎魚不破皮　免抹麵粉防濺油熱或冷油下鍋？

香氣四溢的煎魚是許多家庭餐桌上的美味佳餚，然而，下鍋瞬間油花四濺，不僅容易燙傷，更會讓瓦斯爐檯面油膩不堪，成為家事清潔的一大夢魘。



最近就有網友們討論煎魚如何不噴油，不少人推薦利用「烘焙紙」來解決這個難題。

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煎魚先別急著直接下鍋！內行教簡單1招「金黃酥脆不噴油」

一名網友在 Threads 發文實測，她看到有人分享將魚身「包進烘焙紙裡」再下鍋煎煮，宣稱這樣既乾淨又防油噴。然而，她使用的是不沾鍋，這項做法立刻引來大批內行人提醒，將魚包起來煎煮，會讓不沾鍋形同「空燒」，嚴重影響塗層壽命。

該網友隨後才嚇得趕緊呼籲眾人，直呼這是錯誤示範：

大家可以包一包丟烤箱哦，錯誤示範請勿學習，千萬別像我一樣用不沾鍋，我現在才知道會壞掉啊！

烘焙紙的正確使用方式，引發熱烈討論，許多人指出，烘焙紙的妙用在於「蓋」而非「包」。只要將魚下鍋後，撕下一大張烘焙紙，輕輕蓋在鍋內即可達到防噴油效果。

「不沾鍋不可以乾燒，再多弄幾次塗層就廢了」

「不沾鍋想要油煎又不噴，上面蓋烘焙紙就好了」

「我都是魚下去鍋內，烘焙紙蓋一大張下去，魚能夠焦香酥脆，油也不會亂噴」



也有網友分享其他煎魚祕訣：

「冷的不鏽鋼鍋開中火，把魚皮朝下放入，不一定要加油，接著撕一塊烘焙紙蓋上，等到聽見滋滋聲再轉小火」



除了烘焙紙之外，許多料理達人也推薦了「防噴油網」，相較於一次性的烘焙紙，防噴油網被譽為是更耐用的煎魚祕寶。「我是買一個防噴油網蓋著，可以清洗重複使用」，網友們指出，這種防噴油網不只能用於煎魚，連炸物料理都能使用，且清洗方便，只要用熱水沖洗就能去除油汙，因此成為許多家庭主婦和料理達人愛用的實用神器。

煎魚怎麼不黏鍋破皮

另外，煎魚不黏鍋的重點在於「熱鍋熱油」，以及煎魚前的「魚身擦乾」。油溫夠高，魚皮蛋白質會立即凝固，不容易沾鍋；魚身水分擦乾可以防止油噴濺和沾鍋。同時，耐心煎到魚皮金黃，並且輕搖鍋子確認魚可以滑動，再翻面，也能避免魚破皮。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：煎魚別急著直接下鍋！內行教1招零失敗「金黃酥脆不噴油」，免抹麵粉也不黏鍋破皮】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

