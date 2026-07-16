護腦飲食｜台國健署推黃金護腦3類食物 多吃三文魚防失智+10徵兆
記憶力不只與年齡相關，每天吃的食物也會影響大腦健康。
台灣國健署在Facebook分享3類「護腦食物」，有魚類、綠色蔬菜、堅果，不只能幫助記憶力提升，還能增強腦部能量，有效預防失智症。
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台灣國健署推「3種好魚」預防失智症！
國健署在Facebook分享，當我們注重飲食均衡，大腦就能獲得足夠營養，降低失智風險，有3類「預防失智症的黃金飲食」:
1. 多吃魚類
鮭魚、鯖魚、秋刀魚富含營養，可幫助提升記憶力與專注力。
2. 攝取綠色蔬菜
菠菜、花椰菜等深綠色蔬菜，有助減少腦部發炎，延緩神經退化。
3. 補充堅果
杏仁、核桃、腰果含有健康油脂，能提供穩定能量，讓認知功能更穩定。
其中，根據《農業部漁業署》指出，秋刀魚除魚肉本身即為優良蛋白質外，並富含人體所必需的維他命A、D、E、B2，營養價值極高。每100g的秋刀魚中，就含有18.8g蛋白質、0.28mg維他命B2及236mg的鉀等，富含DHA、EPA等多元不飽和脂肪酸，是營養CP值高的常食用魚種。
根據《Hello醫師》官網指出，鮪魚、鯖魚與鮭魚等高油脂魚類富含Omega-3脂肪酸，其中的EPA與DHA是細胞膜的關鍵成分，不僅具備抗發炎與抗氧化效果，還能協助調節神經傳導功能。建議大家每周至少攝取一次魚類，以促進健康。
失智症10大前兆
國健署在網頁提醒，失智症不是正常老化而是腦部病變的疾病，好發在高齡階段，且有年輕化的跡象。根據衛生福利部委託辦理失智症流行病學調查推估，臺灣失智人口超過30萬人，且65歲以上長者失智症盛行率，隨年齡增加有倍增之趨勢。
罹患失智症前，有以下10大警訊包括：
1. 記憶力減退到影響生活
2. 計畫事情或解決問題有困難
3. 無法勝任原本熟悉的事務
4. 對時間及地點感到混淆
5. 有困難理解視覺影像和空間之關係
6. 言語表達或書寫出現困難
7. 東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力
8. 判斷力變差或減弱
9. 從職場或社交生活中退出
10. 情緒和個性的改變等
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只鮭魚！國健署推3種營養好魚「富含DHA、高Omega-3」，預防失智症還抗發炎】
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