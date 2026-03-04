鋅盤淤塞｜去油污切忌用熱水！網民分享通渠3招免傷喉兼殺滅曱甴

廚房流理臺的水管清潔讓不少人覺得困擾，若不好好清除油垢，不僅黏黏的影養美觀，還會孳生蟑螂等害蟲。



台灣藝人林姿佑日前於節目分享，在家中煮飯完時，會以漂白水清潔水槽，並以滾燙熱水倒入排水孔，達到清潔效果，不過，某次要烹飪時，廚房卻淹水，原來是因為廚房下方之水管長期受漂白水及熱水破壞，漸漸變薄，竟直接破裂。

相關文章：鋅盤淤塞｜9廚餘切忌倒入鋅盤 牛奶都錯！別沖馬桶12東西頭髮指甲👇👇👇

+ 5

用熱水沖排水孔其實超NG？

台灣藝人林姿佑於節目《健康零距離》分享，他在家中廚房煮飯完和洗完碗盤後，會以漂白水清潔水槽，認為具殺菌效果，並以滾燙熱水倒入排水孔，達到去除油污的清潔效果。

林姿佑提到，不過，某次正要煮飯使用水槽時，整個水槽至廚房都淹水，原來是因為他家中廚房下方排水孔的水管為「軟膠管」，長期受漂白水及熱水破壞，漸漸變薄，竟直接破裂，他也因為這樣她被水電師傅提醒：

不可以用熱水沖水管，這是大忌！

排水孔被油汙堵住該怎麼辦？

不過，若廚房排水孔堵住該怎麼辦呢？有網友在Facebook社團「我愛全聯－好物老實説」分享，家中廚房排水不良，每次洗碗就開始淹水，嘗試了各種方法，還是頻頻堵塞，直至使用全聯一款「威X先生清潔劑」，大概20分鐘後，水槽就通了。

許多內行網友紛紛分享秘招：

「買過碳酸鈉一包很便宜，我直接水槽裝滿熱水放適量粉，溶解後就讓他流到水管裏，臭味立馬消失，也可以洗排油煙機，很好用，不過存放要小心」

「每週用檸檬酸加小蘇打清潔流理管子或浴室和馬桶清潔好用」



也有網友表示：

「碗盤洗前把油倒掉、擦掉，比較不會塞水管」



相關文章：排水管臭味｜家務達人簡單1招快速除臭防堵塞 廁紙筒幫到手？👇👇👇

+ 8

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房水槽可以倒熱水除油污嗎？他曝慘況「整個廚房都淹水」，內行教3招避免水管阻塞】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

