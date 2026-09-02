白雪仙｜98歲粵劇名伶長壽5秘訣　慢吃慢走愛吃魚子醬+收花？

白雪仙｜長壽秘訣｜現年98歲的粵劇名伶「仙姐」白雪仙，步入晚年後，鮮有公開露面。上一次露面已是今年（2026年）3月汪明荃登門拜訪時曬出的大合照，照片中還有劉德華、劉松仁等人。沒想到事隔半年，仙姐驚喜現身黎明前經理人陳善之的生日晚宴。在資深媒體人汪曼玲曬出的合照中，仙姐面色紅潤，不見白髮，狀態相當好，與她的5個生活飲食習慣不無關係。



白雪仙｜粵劇名伶到獲終身成就獎 桃李滿天下

白雪仙原名陳淑良，廣東順德人，是著名粵劇名伶「小生王」白駒榮的女兒，因在家中排第九，又被尊稱為「九姑娘」。她後來拜粵劇大師薛覺先與唐雪卿夫婦為師，正式改藝名為「白雪仙」。

1943年，白雪仙在澳門演出時結識任劍輝，並加入其「新聲劇團」，任劍輝擔任文武生唱平喉，白雪仙擔任正印花旦唱子喉，從此兩位結下深厚的情誼，合稱「任白」。1956年，她與任劍輝、梁醒波、靚次伯等人創辦了「仙鳳鳴劇團」，由大師唐滌生擔任編劇，接連推出《帝女花》、《牡丹亭驚夢》、《紫釵記》等知名作品。後來為了培養粵劇接班人，任白2人就創立雛鳳鳴劇團開班收徒，龍劍笙、梅雪詩、陳寶珠、謝雪心皆是她們的得意門生。1972年香港爆發「六一八雨災」，白雪仙與任劍輝為賑災籌款，率領「雛鳳鳴劇團」成員義唱《李後主之去國歸降》，成為「任白」二人最後一次公開演出。兩人相守了46年，直到1989年，任劍輝因病離世，享年76歲。此後白雪仙便一直獨居於香港跑馬地。

退居幕後後，白雪仙成立「任白慈善基金」，積極推動粵劇的研究與傳承工作，並先後榮獲第20屆香港電影金像獎「終身成就獎」，以及香港特區政府頒授的金紫荊星章（GBS）。

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白雪仙長壽5秘訣

現年98歲的仙姐，依然精神飽滿，氣色紅潤。除了保持心境愉快這些老生常談外，有著自己的一套長壽秘訣。

1. 喜歡吃菜 促進腸胃蠕動

早前，仙姐被拍到和好友陳善之聚餐。席間她特別偏愛吃蔬菜沙律，細嚼慢咽，而且全程只喝自己準備的溫水，飲食夠健康。溫水不會刺激腸胃，還能促進血液循環、保護心血管；新鮮菜則富含膳食纖維、維他命C、E以及花青素，不僅促進腸胃蠕動，有效預防便秘，還具有抗氧化、抗老的功效。

早前，仙姐被拍到和好友陳善之聚餐。席間她特別偏愛吃蔬菜沙律，而且全程只喝自己準備的溫水，飲食夠健康。（olia danilevich@pexels）

2. 吃魚子醬 富含奧米加3護心臟

仙姐早前在陳寶珠與梅雪詩陪同下出席魚子醬期間限定店開幕酒會時，一邊享用魚子醬，一邊受訪。談到養生秘訣，她更大方表示，自己十分鍾愛高品質的魚子醬，如同所有人都愛美一樣。魚子醬（Caviar）即鱘魚的魚卵，被譽為「海中黑鑽石」與松露、鵝肝並列為世界三大珍饈。魚子醬富含奧米加3脂肪酸（Omega-3 ）有助降低膽固醇、減少血栓風險並保護心臟。此外，魚子醬富含「硒」，能保護大腦。

談到養生秘訣，仙姐更大方表示，自己十分鍾愛高品質的魚子醬，如同所有人都愛美一樣。（magnific）

3. 喜歡吃水果 高纖助排毒

仙姐吃飯時，喜歡細嚼慢咽。她在接受採訪時也透露，自己平日吃得比較少，要吃就吃水果。細嚼慢嚥能有效減輕胃部負擔、活化大腦，還能防止在不知不覺中吃得過飽。而水果，則富含水溶性膳食纖維，能維持腸道益生菌平衡，促進排毒。

仙姐吃飯時，喜歡細嚼慢咽。她在接受采訪時也透露，自己平日吃得比較少，要吃就吃水果。（unsplash@Julia Zolotova）

4. 喜愛鮮花 緩解焦慮與壓力

汪明荃曾透露，自己參加仙姐的生日宴時，因為知道仙姐特別喜歡花，所以送花給對方作禮物。鮮花能刺激大腦分泌多巴胺，緩解焦慮與壓力，讓人感到快樂與滿足。此外，彩繽紛的鮮花還具有鎮靜和放鬆的作用，適合居家養生。不過花粉過敏的人不宜。

5. 常慢走 保持關節靈活

仙姐平日平日在家很活躍，會唱歌和行來行去做運動，非常健康。多走動能鍛煉下肢力量，保持關節靈活，提高平行力助防跌倒。

參考資料：《搜狐網》