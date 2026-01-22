94歲胡楓長壽6秘訣｜早上喝1物防中風堅持1習慣逾70年！最愛3款湯

胡楓｜長壽秘訣｜胡楓（修哥）近日迎來94歲生日，譚詠麟、劉德華、黃日華等圈中好友齊齊護送胡楓上台切蛋糕，場面溫馨熱鬧，從生日派對的現場照片可見修哥笑到見牙唔見眼。如今已是四代同堂的修哥，精神奕奕完全不像年近百歲。這位娛樂圈的「常青樹」亦曾大方公開他的長壽秘密，原來只靠這6招。



胡楓從口吃到獲終身成就獎 圈中人緣極好

胡楓至今出道已超70年，與亡妻呂詠荷感情甚篤是模範夫妻，共育有5名子女，4個曾孫。在圈中人緣極好，亦有張學友、黎明、林憶蓮等10多位契仔女。胡楓，原名胡繼修，其藝名取自四季常紅的楓樹，以喻可在娛樂圈「長紅」。1952年胡楓投身大成影片公司，雖然有嚴重口吃，但最終也被錄用，並於1953年出道作《男人心》中擔正做男主角一炮而紅。1970年粵語片式微，修哥轉向電視圈發展，至今參演作品過兩百部。熱愛舞台的他，在86歲及89歲時兩度打破紅館最高齡開演唱會紀錄，是家喻戶曉的「鎮台之寶」，先後獲香港電影金紫荊獎、TVB終身成就獎及第41屆香港電影金像獎終身成就獎。

胡楓長壽6秘訣

現年94歲的修哥，依然精神飽滿，除了保持心境愉快這些老生常談外，有著自己的一套長壽秘訣。

1. 飲食清淡不吃補品 調節血糖減肝腎負擔

修哥表示，自己的飲食比較清淡，一日吃兩餐。（健康旦 HiEggo@YouTube）

修哥曾在鄭丹瑞（阿旦）的健康頻道《健康旦》表示，自己的飲食比較清淡，一日吃兩餐，主要吃菜、水果、肉，以蒸煮為主少油少糖少鹽，平時不吃甜品、加味精以及煎炸食物，有助調節血糖，減輕腸胃壓力。同其他老人家不一樣，修哥亦不吃鹿茸、高麗參等補品。許多名貴補品成分複雜，不止燥熱還會增加肝、腎的代謝負擔。

2. 早上1杯溫水 防心肌梗塞或中風

除了飲食清淡，修哥另一個飲食習慣就是早上起床時會飲1杯溫水清腸胃。長者血液循環較慢，早起補水能及時稀釋血液有助預防心肌梗塞或中風。

3. 愛好清潤湯水 利尿消腫不傷脾胃

不止溫水，還有湯水，修哥表示，自己比較喜歡飲清潤湯水如：節瓜瘦肉湯、西洋菜陳腎湯、蓮藕湯等，反而不會喝重口味的補湯。清潤湯水油脂較少，能避免攝取過多的膽固醇，節瓜、西洋菜和蓮藕都是溫和、清熱的食材，利尿消腫又不傷脾胃。

4. 日日行路逾2小時 保持關節靈活

多行路是修哥從21歲開始，已堅持超過70年的長壽秘訣，他在接受《健康嗎》專訪時透露，自己隨時隨地都在動，就算在片場或聚會也堅持不坐，每日步行逾2小時，但不會規限自己，主打「隨意」。隨著年齡增長肌肉會自然流失，步行能維持肌肉結實，保持關節靈活。

多行路是修哥從21歲開始堅持超70年的長壽秘訣。（健康嗎 Health Code@YouTube）

5. 沖凍水涼 促進血液循環增強免疫力

修哥曾分享，自己由40歲開始就沖凍水涼，促進血液循環、增強免疫力還能舒緩肌肉痠痛。但患有高血壓、心血管疾病、感冒等疾病的人應避免。

6. 熱愛工作 鍛鍊記憶力頭腦靈活

對修哥而言，工作是最好的養生方法，雖然拍劇比較耗體力，但背誦對白能鍛鍊記憶力，讓頭腦保持靈活。