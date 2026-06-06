高鹽飲食胃癌風險倍增！營養師揭4隱藏高鈉食物 1招3周重置味覺
撰文：中天新聞網
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根據台灣衛福部統計資料，胃癌位居台灣人十大癌症第8名，每年奪走逾2000條寶貴性命，與日常飲食習慣密切相關。
台灣基因醫師張家銘近日分享一份涵蓋400萬人的大型研究，證實攝取過量食鹽鹽與胃癌風險的因果關係。張家銘在Facebook發文指出，吃鹽最多的人，胃癌風險接近增加1倍。
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許多人自認飲食清淡，但仔細檢視每日三餐，滷肉飯、湯頭、醬料及各類加工食品的鹽分累積，早已超過身體能負擔的範圍。隨著味覺逐漸被刺激，清淡飲食變得索然無味，身體日復一日承受高鹽的影響。
過多的鹽分會對胃部造成實質傷害。張家銘說明，高鹽攝取會讓胃的保護層逐漸變薄，修復能力隨之下降，使得致癌物更容弓中月易接觸細胞。同時發炎訊號持續被推高，若再加上幽門螺旋桿菌的感染，整個胃部環境便會更容易走向慢性發炎與癌變。
他強調，生活方式正在無聲地形塑每一個人的健康方向。針對如何改善飲食習慣，張家銘提出具體建議。他表示，可以逐步降低鹽分攝取，約2至3週的時間內，舌頭將能重新感受到真正的鹹味。屆時不需添加太多鹽分，食物本身的香氣便會逐漸浮現，不再過度依賴鹹味刺激。飲食變得輕盈之際，身體也會感到更加自在，透過這樣循序漸進的改變，便能有效預防癌症風險。
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