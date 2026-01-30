逆齡飲食｜營養師揭6逆齡食物8周年輕2歲瘦2kg！1種降胃癌風險50%

逆齡飲食｜身分證上的年齡可能只是數字，真正決定你是否衰老的是「生理年齡」。有營養師分享，美國有研究發現吃以下這6種食物，只需8周就可以年輕2歲。快來試試，重返青春的關鍵就在你的餐盤裡。



逆齡飲食｜生理年齡是什麼？

生理年齡是指根據體內細胞、組織與器官的實際生理狀態，所測量出來的健康指標，若比實際年齡小，代表患上糖尿病、心血管疾病或認知障礙症等「老人病」的風險也相對較低。

逆齡飲食｜實驗8周後 平均年輕逾2歲、瘦逾2公斤

台灣營養師呂美寶在Facebook發文分享的研究名為「甲基化飲食與生活方式研究」的臨床試驗，研究人員將一群50至72歲的健康男性分為2組：

實驗組：遵循全方位的健康管理計劃，包括特定飲食、運動、睡眠和冥想等。

對照組：維持原有的生活習慣。



短短8周後，實驗組的生理年齡就平均年輕了2.04歲，體重也降了4.61磅（約2.09公斤）而對照組則增長了1.10歲，兩組拉開了高達3.14歲的差距。

逆齡飲食｜延緩細胞老化6種食物

為什麼會造成如此大的差異？研究人員深入分析後發現可能與「富含多酚的食物」有關，這類食物被研究人員歸納為甲基化適應原（Methyl adaptogens）能延緩細胞老化，主要有以下6種。

1. 薑黃

薑黃富含薑黃素，能抑制體內多種發炎分子的活性抗慢性發炎，還能中和自由基，減少氧化壓力。

建議：同黑胡椒一起吃可增加近20倍的吸收率，1/4茶匙的黑胡椒配1茶匙的薑黃粉。



2. 大蒜

富含大蒜素，這是一種天然的抗生素，能有效對抗多種細菌、病毒，也有助於預防感冒。根據發表在《美國臨床營養學雜誌》的一項研究指出，經常食用大蒜的人，患胃癌風險會降低約50%，大腸直腸癌降低約30%。

建議：大蒜素只有在細胞受損時才會產生，最好切開後靜置5至10分鐘在煮。



3. 莓果類

藍莓、草莓、樹莓等莓果富含花青素，發表於《解放軍醫學院學報》的研究表明，花青素的抗氧化能力是維他命C的20倍、維他命E的50倍，減少細胞損傷和老化，保護中樞神經增強記憶力。

建議：每日吃約8至10顆的草莓（中等大小）。



4. 綠茶

綠茶富含兒茶素，是目前已知最強的天然抗氧化劑之一，促進新陳代謝，降低膽固醇少心臟病和中風的風險。

建議：避免用滾水泡，以免破壞兒茶素活性。



5. 烏龍茶

烏龍茶屬於半發酵茶，可以去油解膩，加速脂肪燃燒。飯後一杯烏龍茶可以平衡腸道菌群，幫助消化。

建議：最好飯後1小時飲。



6. 迷迭香

主要的活性成分是迷迭香酸，能增強記憶力，減輕腦部疲勞。它的氣味還有助緩解壓力、焦慮。

建議：最簡單的食用方式是泡茶，但癲癇患者應注意避免。

