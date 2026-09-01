鴨肉功效｜健脾胃穩血糖3類人不宜　教選鴨貼士+食材搭配要去皮嗎

夏末秋初，暑氣還沒完全退盡，秋燥已經悄悄登場，有不少人已經開始「貼秋膘」，但牛羊肉性温，此時食用容易助熱生火，豬肉滋膩，可能會加重脾胃負擔。在眾多肉類中，有一種肉被中醫稱為「入秋第一肉」，既能補虛養身，還能健脾胃、清虛熱，它就是——鴨肉。

本文審核專家：北京中醫藥大學第三附屬醫院腎病科劉蘭英主任醫師

中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所周正奎副所長研究員



素來有「老鴨勝補藥」的說法，夏末秋初吃鴨，到底好在哪？怎麼吃養生效果佳？和小編一起來了解一下吧～

鴨肉營養（01製圖）

鴨肉營養多，適合秋天食用👇👇👇

+ 16

夏末秋初推薦你常吃鴨肉

夏末秋初，天氣雖然逐漸變得涼爽，但「秋老虎」還在，氣温還是比較高的，温燥易上火。

現在也是一年中「濕轉燥」最劇烈的時段。一方面，暑濕餘邪尚未清透，脾胃功能還比較虛弱；另一方面，秋燥已經開始耗傷津液，口乾、咽乾、皮膚幹、大便乾等問題接踵而至。

此時的養生重點為滋陰、健脾胃、清虛熱、去火，吃鴨肉正合適。

鴨肉味甘、鹹，性偏涼，歸肺、胃、腎經，具有大補虛勞、滋五臟之陰、清虛勞之熱、補血行水、養胃生津的功效。

中醫視角：鴨肉是清補優選

1. 滋陰

鴨肉

久服，益氣不飢，輕身耐老。

意思是說鴨屬於水禽，具有滋陰的功效，有助於降秋燥，所以現在吃正合適。並且鴨肉在《神農本草經》裏屬於上品，也就是對人體有益的補藥，體質適合者適量食用，對身體補益較佳。

2. 健脾胃

《本草綱目》記載，鴨肉

補中益氣，平胃消食

意思是說鴨肉具有健脾胃的功效，而脾胃是後天之本，所以食用鴨肉，對強身健體有一定幫助。對於有腹水、水腫或因虛熱而使熱瘡經久不愈人群，可以把食用鴨肉作為食補。

3. 清虛熱

鴨肉性涼，能清虛熱，在適量食用的前提下一般不易損傷陽氣。根據氣候變化，此時養生需要的就是滋陰、清虛熱，所以鴨肉現在吃正合適，特別是對於容易上火的人、愛熬夜的人，食用鴨肉，在滋補身體的同時又不會上火。

營養小貼士：牛肉、羊肉、雞肉、豬肉等肉類，此時也是可以吃的，都能夠補充蛋白質及各種微量元素，對身體都是有益的，只不過由於季節的原因，更推薦食用甘平微涼、清虛熱、去火、利濕的鴨肉，但並不是不能食用其他肉類。



現代營養學視角：鴨肉有4大好處

1. 營養易吸收

鴨肉蛋白質含量較高，去皮鴨肉脂肪含量低，營養易吸收。

2. 有益於心血管健康

去皮鴨肉膽固醇含量較低，脂肪酸以不飽和脂肪酸為主（60%），是禽肉中最高的，有益於心血管健康，適合「三高」人群食用。

3. 有助於調節血糖

鴨肉中富含煙酸，是糖代謝的必需營養素。一般情況下，肥胖、糖尿病患者，他們的胰島素可能會處於抵抗狀態，也就是胰島素分泌很多，但工作能力較差，而煙酸可提高胰島素敏感性，對調節血糖有一定幫助。

4. 補鐵

鴨肉富含B族維他命與鐵質，貧血人群，尤其是缺鐵性貧血患者，常食用鴨肉有一定好處。

選鴨有講究：老鴨更適合煲湯

市面常見的鴨肉主要分為兩類，適用場景與營養差異明顯，按需選擇才能發揮最佳調養效果。

選鴨有講究：老鴨更適合煲湯（CCTV綜合一套截圖）

1. 嫩鴨（比如白羽肉鴨）

生長周期短，風味物質沉積較少，肉質細嫩，其胸肌多用於加工食品，適合快炒、煎制等短時間烹飪的做法。

2. 老鴨（地方品種）

養殖周期長，有充足時間沉積風味物質與營養成分，多不飽和脂肪酸、牛磺酸、礦物質等含量均顯著高於嫩鴨，更適合長時間煲湯。

小貼士

1. 脾胃虛寒的人不適合多吃鴨肉，否則可能會讓脾胃更差。

2. 用鴨肉煲湯時，不建議搭配薏米等偏寒性的食材。

3. 對於痛風人群，不建議飲用燉煮1小時以上的鴨湯，但可適量食用鴨肉。

4. 鴨皮脂肪含量較高，高血脂、肥胖、心血管疾病患者建議去皮後食用。健康人群也不必完全不吃鴨皮，但要注意適量。



鴨肉巧搭配 健脾又護胃

夏末秋初吃鴨，推薦以清燉、蒸煮為主，搭配潤燥健脾的食材，才能發揮最大的養生功效。

搭配枸杞、胡蘿蔔：鴨肉可以滋五臟之陰，枸杞滋補肝腎，二者一起煲湯有助於滋補肝腎。（CCTV綜合一套截圖）

搭配生薑

生薑味辛性温，能暖胃和中、和胃降逆，可以中和鴨肉的寒涼。

患有慢性胃炎的人群或者是患有腸易激綜合徵的人群，吃完鴨肉後可能會腹脹、腹痛、腹瀉，推薦可以和生薑一起烹飪。

搭配枸杞 胡蘿蔔

鴨肉可以滋五臟之陰，枸杞滋補肝腎，二者一起煲湯有助於滋補肝腎。

相關文章：鴨蛋功效｜護膚降火鴨蛋做早餐好過雞蛋！1款粥滋陰安神+挑選3招

+ 9

健康食用鴨肉行動指南

1. 鴨肉巧搭配

推薦吃法一：搭配生薑，暖胃和中；

推薦吃法二：搭配枸杞、胡蘿蔔，滋補肝腎。

2. 這幾類人吃鴨要注意

脾胃虛寒者、痛風及高尿酸血癥患者。

3. 不建議搭配寒性的食材

用鴨肉煲湯時，不建議搭配薏米等偏寒性的食材。

4. 去皮後食用

鴨皮脂肪含量較高，高血脂、肥胖、心血管疾病患者建議去皮後食用。

相關文章：鴨血營養｜鴨血3好處低卡高飽足感補鐵 蛋白質含量不輸雞胸肉

+ 4

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

