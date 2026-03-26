胃癌｜少女頸生雞蛋大腫塊確診胃癌末期！傷胃4食物1種增風險68%

胃癌症狀｜胃癌成因｜肩頸痛｜頸部有腫塊，小心可能是癌症！廣東東莞一名20多歲女子，因左頸部疼痛不適，就醫檢查後確診末期胃癌，醫生表示，癌細胞已全身擴散。



內地20歲女生頸部生雞蛋大腫塊確診末期胃癌。（freepik）

胃癌症狀｜20歲女排便胃口正常 頸生大腫塊確診胃癌

胃癌一般有消化不良、腹痛、腹脹、黑便、嘔吐等症狀，但並非只於此。據內媒《東莞日報》報道，這名女子，發現自己左邊頸部有1個約雞蛋大小的腫塊，除了按壓有點痛之外，無任何紅腫，且胃口、排便等一切正常。由於腫塊遲遲沒有消除，女子去醫院做了檢查，確診為低分化腺癌，部分更為惡性程度極高的「印戒細胞癌」，並無做手術的機會，只能做化療或者免疫治療。

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胃癌症狀｜為什麼頸部長腫塊？點分良性\惡性？

低分化腺癌、印戒細胞癌都屬於惡性程度較高、生長速度快且容易在早期發生轉移的癌症類型，常見於消化系統（胃、腸）等，其中印戒細胞癌是胃癌中「最毒」一種類型。而頸部出現腫脹通常是由感冒、扁桃腺發炎、牙痛、喉嚨痛等引起。那為什麼會與癌症相關？醫生解釋，主要是因為頸部佈滿淋巴結，而癌細胞進入淋巴結後會瘋狂生長，就會導致腫大。若有任何不適，請立即就醫。【癌症】淋巴結腫大頸有腫塊或患癌？7大重點教你分良性或惡性

頸部有腫塊點分良性\惡性 感冒/發炎引起的腫塊（良性） 癌症轉移引起的腫塊（惡性） 痛感 明顯疼痛、紅腫、發熱 一般情況下不痛 流動 摸起來會滑動 固定不動 癒合 一般感冒或發炎痊癒後會消失 持續長大，不會消失

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胃癌預防｜傷胃4食物 1種增風險68%

如果以為「無胃痛」便等同「腸胃健康」那便大錯特錯了。癌症細胞往往無孔不入，特別是針對工作忙碌、長期壓力大的群體。建議多吃十字花科蔬菜（西蘭花、花椰菜等）、山藥、秋葵、莓果類等食物有助防癌，同時亦要避開飲食地雷，別讓癌症有機可乘。

傷胃食物

1. 加工肉類：增加胃部的負擔

加工肉類（如香腸、火腿、午餐肉）被世界衛生組織 (WHO) 列為一級致癌物。通常含有大量飽和脂肪，必須分泌更多的胃酸才可以完全消化，增加胃部的負擔、胃酸逆流的風險。

加工肉類（如香腸、火腿、午餐肉），會增加胃部的負擔、胃酸逆流的風險。（unsplash）

2. 醃製食物：增胃癌風險68%

如鹹魚、泡菜、梅乾菜等醃製食物都屬於高鹽食物，會產生的亞硝酸鹽，進入胃部後會轉化為強烈致癌物「亞硝胺」。研究顯示，與「低鹽飲食」的人相比，習慣「高鹽飲食」的人罹患胃癌的是風險增加了68%。

如鹹魚、泡菜、梅乾菜等醃製食物都屬於高鹽食物，長期吃胃癌風險會增加68%。（freepik）

3. 酒精：導致胃出血或胃穿孔

胃黏膜表面有一層保護黏液，而高濃度酒精會損傷胃粘膜，易引發急性胃炎，甚至導致胃出血或胃穿孔。特別空腹飲，傷害更大。

高濃度酒精會損傷胃粘膜，易引發急性胃炎，甚至導致胃出血或胃穿孔。（unsplash）

4. 濃茶：導致胃脹消化不良

適量喝淡茶有益健康，但「濃茶」意味著濃度過高，會變成刺激性飲品，導致胃脹、消化不良，甚至引發便秘。

「濃茶」意味著濃度過高，會變成刺激性飲品，導致胃脹、消化不良，甚至引發便秘。（unsplash.）

參考資料：香港防癌會