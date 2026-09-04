照燒雞扒飯食譜｜做法簡易20分鐘完成、香甜嫩滑勝過日式連鎖店

照燒雞扒飯是一道常見的日式家庭料理，雞扒配搭香甜的照燒汁，材料簡單，卻美味無窮。這道菜製作容易，雞扒配西蘭花和紅蘿蔔，營養均衡，用作帶飯最適合不過。煮好後撒上炒香的白芝麻，更惹味！還可按個人喜好調配醬汁，雞肉煮得嫩滑帶肉汁，比日式連鎖快餐店的出品更好吃！攝錄︰張芷澄、李啟康、馮嘉雯剪接：馮嘉雯



雞肉料理變化多樣，記者除了愛吃台式三杯雞、泰式椰子雞湯外，還有日式的照燒雞扒，醬香汁濃，好吃得令人不知不覺吃多了飯！如喜歡濃味的雞扒，便可在醃料中加入照燒汁醃製，更為入味。由於雞肉需全熟才能食用，如想縮短煎的時間，可在煎之前在雞扒上先劃數刀，令受熱更均勻，但謹記不要不停翻動雞扒，以免肉汁流失。

雞肉健康小貼士：

雞肉含有蛋白質、維他命A、B和醣類，容易被身體吸收和消化，補充營養。



照燒雞扒飯食譜

照燒雞扒飯食譜

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食譜 照燒雞扒飯 （煎） 材料 雞扒1塊、蒜頭粉2茶匙、米酒1湯匙、西蘭花1/2棵、紅蘿蔔1/3條、砂糖2湯匙、醬油4湯匙、味醂3湯匙、油適量、鹽適量 做法 1. 雞扒印乾水分，用蒜頭粉和米酒醃20分鐘。 2. 把砂糖、醬油和味醂拌勻。 3. 西蘭花切小塊，紅蘿蔔切片。 4. 燒熱水，放入西蘭花和紅蘿蔔，加入鹽和油，中火煮至熟透。 5. 燒熱平底鍋，下油，先以中火煎香雞扒一面，再反轉煎另一面至7成熟。 6. 倒入醬汁，小火煮至醬汁變得濃稠。 7. 待雞扒熟透即可拿起，切塊。 8. 在白飯上放上西蘭花、紅蘿蔔和雞扒便成。

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