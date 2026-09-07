睡前喝水怕水腫？醫揭早上現3情況恐缺水易中風+2杯救命水護血管

飲水好處｜很多人夜晚睡前都不敢飲水，怕要起床夜尿或第二日水腫。但事實上真的如此嗎？如果早上起床現3情況，代表血管極度缺水，增心肌梗塞、腦中風的風險。到底該如何飲水既能護心血管，又能避免夜晚跑廁所？



水腫是液體堆積在皮膚下造成的，但對於一般人來說，身體有一套完善的水分調節機制，只要不過量或吃太鹹，就不會水腫。（magnific）

飲水好處｜晨起3大缺水信號 恐致心梗中風

不少人擔心，夜晚飲水第2日會水腫。事實上，水腫是液體堆積在皮膚下造成的，但對於一般人來說，身體有一套完善的水分調節機制（即由腎臟、心臟和內分泌等共同合作），只要不過量或吃太鹹，水分就會正常代謝，不會導致水腫。但如果早上起床後頭暈、口乾舌燥或小便超黃，台灣腎臟科醫生洪永祥在其Facebook專頁發文指出，這都是因為血管極度缺水，變得濃稠，這會增加血管堵塞的風險，導致心肌梗塞和腦中風。日常生活中，要留意身體出現這3個警訊。

血管缺水警號【1】小便顏色很黃 血管嚴重缺水

如果起床第一次小便的顏色呈現琥珀色、深黃色，甚至深到好似濃茶一樣且氣味很重，這代表腎臟為了保存水分而不斷濃縮尿液，血管處於嚴重缺水、缺水狀態，血液變得極度黏稠。

血管缺水警號【2】口乾舌燥／頭暈 腦部供氧不足

夜晚身體水分流失過多，血液流速就會變慢，導致腦部供氧不足。所以不少人早上醒來時，非但不覺得神清氣爽，反而會口乾舌燥、喉嚨發黏，甚至起床一瞬間頭暈腦脹。特別是夜晚打鼻鼾的人，水分會流失更多。

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夜晚身體水分流失過多，血液流速就會變慢，導致腦部供氧不足，易頭暈、口乾舌燥。（AI生成圖片）

血管缺水警號【3】體重變輕0.5到0.8公斤以上 夜晚流失水分過多

一般來說，睡前上完廁所量一次體重，隔天起床排空（排尿或排便）後，且在未喝水或吃東西前再量，比前一晚輕0.5到1.5公斤就屬於正常現象，若前一晚吃得比較多或運動量較大，體重波動達2公斤左右也還算合理。但如果是在還沒喝水、也還沒上廁所前就直接量，卻發現體重已經輕了0.5到0.8公斤以上，則代表夜晚流失的水分比較多。

在睡前飲150至200毫升（約半杯馬克杯）的溫開水，相當於是血管的「稀釋劑」，能有效降低清晨的血液黏稠度。（magnific）

飲水好處｜醫生教1招黃金飲水法 保腎護心血管

那麼該如何避免？洪醫生教，只需做好2杯救命水，即能保護腎臟與心血管，又能避免夜晚跑廁所，影響睡眠。

1. 第1杯 飲150至200毫升

在睡前飲150至200毫升（約半杯馬克杯）的溫開水，相當於是血管的「稀釋劑」，能有效降低清晨的血液黏稠度。而且這個份量剛剛好，完全不用擔心夜晚跑廁所。

2. 第2杯 床頭放杯水

洪醫生建議，睡前記得在床頭放杯水。早上醒來時不要猛然下床，先慢慢坐起來，把床頭的水喝掉。這樣做能以最快稀釋黏稠的血液，並加速腎臟代謝，把累積一整晚的毒素排出去。

醒來時，身體需要時間「重新開機」，建議先在床上賴床或「醒神」3到5分鐘（例如伸伸腳尖），有助穩定神經、促進血液循環。（unsplash@ling_hua）

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醒來立刻起床超傷身！賴床助穩定神經？

此外，大家都覺得賴床是壞習慣，所以很多人一醒來直接起床，其實非常傷身體！人在睡眠狀態下，心跳、血壓和新陳代謝都會變慢。醒來時，身體需要時間「重新開機」，建議先在床上賴床或「醒神」3到5分鐘（例如伸伸腳尖），有助穩定神經、促進血液循環。不過切記賴床的時間勿過長。

除了喝水，吃早餐的時間也很關鍵，切勿拖得太遲。英國一項針對近三千名中高齡者的長期研究發現，早餐每延後1小時吃，死亡風險就會增加8%到11%。因此，建議起床後 1 至 2 小時內再吃，有助穩定血糖。早餐時間｜一起床就吃便錯！專家揭早餐最佳進食時間穩血糖促代謝

參考資料：《人民網》