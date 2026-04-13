飲水加重濕氣？每天8杯傷身？中醫揭飲水5誤區+推5種水健脾降血壓

每天早上起牀，先給自己灌下一大杯水；辦公室裏，嚴格按照「每天8杯水」的鐵律；總覺得多喝水就能排毒、瘦身、養顏……



且慢！如果你或者家人還在這麼喝水，今天的文章一定要看到最後。很多人都不知道：水喝對了，能「生津液」滋養身體；水喝錯了，會「積濕氣」影響健康。

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你喝水是「生津液」還是「積濕氣」？醫生一句話點醒

很多人都注重用「多喝水」的方式來排毒養生，卻忽略了身體的承受能力。在中醫看來，水喝得多不代表喝得對，若喝水不當，不僅無法排毒，反而會滋生濕氣。

上海市中醫醫院腫瘤五科主任醫師朱為康在2026年2月接受健康時報採訪時解釋，水液在我們身體裏的代謝，主要靠兩個器官：脾和腎。

脾是「發動機」：負責把喝進去的水轉化成滋養身體的津液

腎是「總開關」：負責調節這些水液，有用的留下，沒用的變成尿液排出去



但隨着年齡增長，或者因為脾腎功能自然衰退，水液代謝能力下降。如果不注意飲水方式，比如一次性大量飲水，或者貪涼飲冷，就會給衰弱的脾腎增加額外負擔。喝進去的水難以被正常代謝，不僅沒能變成津液滋養身體，反而滯留成濕，引起舌苔厚膩、身體困重、大便黏滯、下肢浮腫等症狀。①

所以，水喝得多不等於喝得對。朱為康醫生建議，老年人喝水應遵循「小口、慢飲、温熱、擇時」的原則。每小時飲水50~100毫升，持續性補水；起牀後可以喝一杯100毫升左右的温水，喚醒脾胃和腸道，稀釋血液；睡覺前1小時可以喝50毫升温水，維持夜間水分平衡。

避開5個喝水「誤區」，很多人都沒喝對

別以為只有老年人才需要注意，長期不良的喝水習慣，可能會悄悄「傷身」。

1. 大口猛灌，一次喝太多

猛地大量喝水會導致大量的水分快速地進入血液，讓血液變得稀薄，也會導致身體血液循環加快，加重心臟負擔，引發胸悶氣短。心竭患者如果總是大口喝水，會導致水分滯留，加重病情。②

正確做法：少量多次是核心原則。每次喝水約100~200毫升，分多次飲用。建議小口小口地喝，尤其是剛洗完澡、運動完身體缺水的情況下，更要小口喝



2. 渴了才喝，不渴就不喝

把「口渴」當成喝水的唯一信號，一天下來可能只喝兩三杯水。其實，當我們感覺到口渴時，身體已經處於缺水狀態，血液黏稠度已經開始升高。長期這樣，會讓身體處於缺水狀態，影響健康。

正確做法：養成定時喝水的習慣，不要等到口渴再喝。白天每隔1～2小時喝一次，睡前1小時儘量少喝，避免夜尿頻繁



3. 水温不對，過燙或過涼

喝涼水會使胃腸黏膜突然遇冷，從而使原來開放的毛細血管收縮，引起胃腸不適甚至腹瀉。而過燙的水進入食道，易破壞食道黏膜，誘發食道癌。因此，喝水的温度不能太熱也不能太涼。③

正確做法：對於一般人而言，飲用35℃~40℃的水最為適宜，因為這與人體內的温度相接近，讓胃腸道更舒適④



4. 每日過量，盲目多喝水

事實上，「每天8杯水」或許並不適合所有人。2022年，一項由中國科學院等多機構聯合發表在《科學》期刊上的研究發現，對於20多歲的男性，每日平均飲水量在1.5～1.8升（6~7杯）；而對於相同年紀的女性而言，每日平均飲水量在1.3～1.4升（5杯半）就夠了。⑤

正確做法：根據情況靈活調整飲水量。觀察尿液顏色，是判斷「水是否喝夠了」的最簡單方法：淡檸檬水色說明水量適宜，顏色過深需要補水，完全透明無色則是喝多了。夏季出汗多，應適當增加飲水量，冬季出汗少，則應適當減少飲水量。如果出現身體困重、舌體胖大等濕氣聚積表現，應有意識地減少飲水量①



5. 濃茶代水，長期或傷身

河南省人民醫院中醫科主任醫師劉俊保曾在健康時報刊文表示，長期喝濃茶易傷腎。茶葉中含有咖啡因，體內經常含有較高濃度的咖啡因，會對腎臟帶來巨大負擔。此外，茶葉中含有較多鞣酸，容易與體內的鐵結合變成一種難溶性物質，可致腎結石。⑥

正確做法：白開水是最好的飲品，沒有之一。實在覺得寡淡，可以適量喝淡茶水、檸檬水等



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推薦5種「健康水」，喝出身體好狀態

1. 淡茶水

不推薦過量飲用濃茶，但喝點淡茶對我們的身體有很多好處，比如抗氧化、助消化、解油膩、提神醒腦等。紅茶、普洱等發酵茶性温，不傷胃，適合大多數人日常飲用；綠茶性寒，體質偏熱者可適量飲用，脾胃虛寒者少喝。

2. 檸檬水

2025年12月，《國際風濕病雜誌》上一項研究發現：每天喝鮮榨檸檬水，能顯著幫助降低尿酸水平，尤其對痛風和高尿酸人群效果更明顯⑦。喝檸檬水不要加糖，實在覺得酸可以加少量蜂蜜。

3. 薏米水

薏米，味甘、淡，性微寒，能健脾益胃，利小便、祛濕，對脾胃虛弱、便溏腹瀉、脾虛濕盛水腫、小便不利或濕熱痹痛等問題有幫助。不過，虛寒體質、汗少、便秘者不宜飲用。取60克左右的薏米洗乾淨，泡3小時，然後煮10分鐘。⑧

4. 陳皮水

陳皮香氣獨特，能刺激胃液分泌。山西省中醫院代謝病科醫師安婷在該院公眾號曾刊文介紹，陳皮所含的揮發油對胃和腸道有刺激作用，可以使胃液分泌增加，恢復食慾⑨。陳皮洗淨，加水煮十分鐘，晾到合適温度就可以喝了。

5. 粟米鬚水

粟米鬚不僅具有降血壓的功效，而且具有止瀉、止血、利尿和養胃的療效⑩。用粟米鬚煮水，會散發出類似甜粟米的天然清甜，完全無需加糖，且富含鉀。取15克鮮粟米鬚洗淨，放入大杯中，再加入3克綠茶，衝入沸水，蓋上杯蓋悶10～15分鐘，代茶飲用即可。⑪

寫在最後：我們總是習慣性地認為，「多喝水」就是對自己好。但從今天起，端起水杯時，請多問自己一句：你喝對了嗎？小口、温熱、適量、擇時，讓喝下去的每一口水，都真正成為滋潤身體的「津液」。



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本文綜合自：

①2026-03-03健康時報《喝水不當招來「濕」》（記者：施婕）

②2022-10-08人民日報健康號「消化內科支醫生」《這四種對心臟不好的喝水方式，別常做！》，部分內容有刪減，版權歸原作者。

③2018-08-28健康時報《喝水是個技術活》

④2018-12-04健康時報《喝水35℃~40℃最適宜》

⑤Yamada Y, Zhang X, Henderson MET, et al. Variation in human water turnover associated with environmental and lifestyle factors. Science. 2022;378(6622):909-915. doi:10.1126/science.abm8668

⑥2012-03-15健康時報《常喝濃茶易傷腎》

⑦Lemon Water Reduces Serum Urate Levels in Gout Patients and Individuals With Hyperuricemia—A Pilot Study.International Journal of Rheumatic Diseases 28: e70488.https://doi.org/10.1111/ijrd.170488

⑧推薦6款防暑茶！安然度過暑熱關

⑨2025-09-01廣東中醫藥《陳皮是養生界的「百搭王」，推薦6個陳皮食療方》

⑩2018-10-26健康時報《秋冬喝點降壓茶》

⑪2023-06-07人民日報健康客戶端《醫生推薦的調理「四高」中藥茶飲，快收好！》



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