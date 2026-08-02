飲水太多怕水中毒？專家教按體重計算每日飲水量　掌握正確補水法

「一天要喝2000ml的水」幾乎是大家從小聽到大的觀念，但你知道嗎？一天要喝多少水對每個人其實不太一樣，喝太多或太少都有可能影響健康。



人體水分流失的速度會因個人狀況而有所不同。例如，體重較重的人通常需要更多水分來維持身體正常運作；運動量較大或從事戶外工作者，會因大量流汗而增加水分需求；相反地，部分腎臟疾病或心臟衰竭患者則可能需要限制水分攝取。因此，如果只是硬性規定自己每天喝滿2000ml，反而可能出現喝太少或喝過量的情況。

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為什麼「一天2000ml」不適合所有人？

事實上，人體每天都會透過呼吸、流汗、排尿及排便自然流失水分，因此必須適時補充。然而，每個人的水分需求高度受到年齡、體型、當下活動量以及健康狀況影響，這也是為什麼單一數字無法滿足所有人的原因。

根據台灣衛生福利部國民健康署最新版飲水建議，建議每日總液體攝取量（包含飲用水及飲料，但不包含食物中的水）為男性2400毫升、女性2100毫升，但若處於高溫環境、運動量較大或大量流汗時，水分需求會隨之增加；相反地，腎臟疾病、心臟衰竭等特定疾病患者，則可能需要限制飲水量，應依照醫師指示調整。

此外，我們每天攝取的水分不僅來自白開水，也包含湯品、牛奶、水果及蔬菜等食物中的水分。歐洲食品安全局（EFSA）指出，成人每日總水分攝取量應包含飲品與食物中的水分，其中約有20%至30%來自食物。換句話說，若將食物中的水分納入計算，實際需要額外飲用的水量可能比想像中少。盲目追求「每天一定要喝滿2000ml」，反而可能造成不必要的負擔。

每日飲水量怎麼算？用體重快速計算個人需求

比起套用固定數字，以體重估算每日飲水量，更能反映個人的實際需求。

目前營養學與臨床衛教常使用「每公斤體重30至35毫升」作為成人每日飲水量的簡易估算方式。

每日建議飲水量（毫升）＝ 體重（公斤）× 30～35 毫升



舉例來說，一位體重60公斤的成年人，每日建議飲水量約為1800～2100毫升；體重70公斤者，則約需2100～2450毫升。

不過，這個公式僅適用於處在環境溫度、身體活動量適中的一般健康成人，若有以下情況，根據歐洲食品安全局（EFSA）與台灣衛生福利部國民健康署第九版國人膳食營養素參考攝取量草案的建議，可適度調整飲水量：

1. 長時間待在高溫環境或大量流汗者，可增加補水量，但同時也應補充電解質。

2. 規律運動者，應視運動時間與流汗狀況額外補充水分。

3. 懷孕中的女性，建議根據懷孕階段，第一期（未滿13週）每日額外增加60毫升的總液體攝取；第二期（13～29週）每日額外增加190毫升的總液體攝取；第三期（29週以上）每日額外增加340毫升的總液體攝取。

4. 哺乳中的女性，為了補償母乳分泌，建議每日額外增加530毫升的總液體攝取。

5. 腎臟疾病、心臟衰竭或需限制水分攝取者，應遵循醫療人員建議。



天氣熱、運動後怎麼喝？掌握補水3原則避開水中毒風險

炎熱天氣或運動後，人體會透過流汗散熱，水分流失速度比平時更快，因此需要適度增加補水量。

台灣衛生福利部國民健康署提醒，補水應掌握「適時、適度、適量」三原則，不要等到口渴才喝水，因為當出現口渴感時，身體通常已經處於輕度缺水狀態。

若從事戶外活動或運動，建議可依照以下方式補充水分：

運動前1小時，可分次補充400～600毫升水分。

運動期間，每15～20分鐘補充約200～300毫升水分。

運動後，可先測量體重，減少的體重約等於流失的水分量，應逐步補足。



例如，一位體重60公斤的人，運動前後體重減少0.5公斤，代表約流失500毫升水分，可在接下來幾小時內分次補充。

不過，也不是喝越多越好。國民健康署指出，每小時飲水量不宜超過1500毫升，以免因短時間大量飲水導致體內電解質失衡，增加低血鈉症，也就是俗稱「水中毒」的風險。

此外，如果運動時間超過1小時，或大量流汗導致水分流失超過1000毫升，除了補充水分外，也應適度補充電解質。此時可選擇含低濃度碳水化合物與電解質的運動飲料，幫助身體補充流失的鈉離子，但仍應避免高糖飲料、含酒精飲品及過量攝取咖啡因飲料。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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