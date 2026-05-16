大餐後體重飆升非脂肪堆積　醫推2類食物消水腫＋飲水多少有數計

許多人在大餐後隔天站上體重計，往往因數字飆升而感到焦慮甚至自責。對此，台灣營養師彭逸珊在社群平台發文指出，短時間內的體重增加，大部分來自水分滯留與食物殘渣，並非真正的脂肪囤積，呼籲大家不必過度恐慌。



彭逸珊說明，脂肪的囤積需要一定時間，大餐後的體重波動主要與高鹽、重口味飲食導致的鈉過多有關，進而使水分滯留於體內。她建議，餐後及隔天應增加飲水量，以每日體重乘以40毫升為基準，幫助排除體內多餘的鈉。

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在飲食調整方面，彭逸珊建議補充富含鉀的食物，例如奇異果、香蕉、菠菜、小番茄等，有助於平衡體內鈉鉀比例，降低水腫發生的機會。她同時推薦攝取高纖蔬果，包括地瓜葉（番薯葉）、空心菜、花椰菜（椰菜花）、百香果（熱情果）、釋迦等，膳食纖維可促進腸道蠕動，加速食物殘渣排出體外。

運動方面，彭逸珊表示，適度運動可消耗體內肝醣，為後續攝取的碳水化合物騰出儲存空間，推薦騎單車、游泳、滑步機、超慢跑等有氧運動作為大餐後的調整方式。

彭逸珊強調，生活本就是拿來享受的，大餐亦是其中一部分，大家無需因一頓美食產生罪惡感。她在社群平台上表示，比起偶爾的大餐，長期的飲食習慣才是決定體態的真正關鍵，掌握上述原則，便能在享受美食的同時維持體態。

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