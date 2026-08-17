飲水禁忌｜起床飲熱水傷血管？醫揭飲水3方式增血管壓力4類人高危

早上喝熱水當心傷身！日本心血管專科醫師甲斐沼孟在《Yoga Journal》指出，高血壓及動脈硬化者起床若猛灌過熱白開水，易引發血壓波動導致頭暈心悸，增加血管負擔。



根據《元氣網》報導，甲斐沼孟解釋，人體剛睡醒時通常處於輕微脫水狀態，此時自律神經尚未完全恢復，血壓較容易上升，血管也偏向收縮。若在此刻快速喝下溫度過高的白開水，可能使內臟血管突然擴張，引起血壓快速變化。

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這種早晨喝熱水的習慣，對特定族群風險較高。除了高血壓與動脈硬化患者外，早晨容易頭暈、心悸的人也需特別留意。甲斐沼孟舉例，門診曾有一名六十多歲男性每天早上喝一大杯熱騰騰的白開水，以為有助健康，結果這正是造成他晨間頭暈與心悸的原因之一。

造成不適的問題並非白開水本身，而是飲用的溫度與方式。甲斐沼孟表示，門診常見幾種容易增加血管壓力的補水方式，包含起床後立刻一口氣喝下一整杯很燙的白開水、等到口渴才一次大量喝水，或是早餐前只喝含咖啡因飲料而未補充水分。

血管無法適應劇烈變化，無論是水的溫度、一次飲用量或滲透壓突然改變，都會形成額外負擔。特別是高血壓與糖尿病患者，血管彈性本來就較差，更容易因突然的刺激而引發不適，因此不能抱持「有喝水就沒問題」的心態。

為了保護血管，甲斐沼孟建議晨起補充水分應掌握正確原則。水溫接近體溫或略高即可，不需要喝到燙口；若身體狀況允許，選擇常溫飲用水也無妨，不必執著於喝熱水。

在飲用量與速度方面，首次補充約一百至一百五十毫升即可，不必急著一次喝完。大家可利用洗漱、換衣等時間分次少量飲用，避免一次大量灌水，許多人僅是將晨間喝水方式改成少量、溫熱、慢慢喝，頭暈及血壓波動就獲得明顯改善。

早晨喝白開水確實是有益健康的習慣，但前提是必須依照自身身體反應調整。補水雖然不是藥物，若方式不當同樣會對血管造成壓力，大家應留意身體反應，找到最適合自己的晨間補水方式，而非盲目跟隨養生流行。

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