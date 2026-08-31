蜂巢蜜功效｜網友吃蜂巢雪糕致腹瀉！錯1步傷腸胃+野生/人工點分?

蜂巢蜜功效｜蜂蠟｜蜂巢可以吃嗎？近日有網民在社交平台分享，在韓國人氣乳酪雪糕店「YOAJUNG」買了1個加了蜂巢的雪糕，價格不只貴，吃完後還出現腹瀉症狀。貼文一出，有逾22萬次瀏覽，評論區留言兩極化。究竟蜂巢可不可以吃？對身體有什麼影響？



蜂巢蜜功效｜網民吃完蜂巢腹瀉 評論兩極化：要吐渣

有網友在Threads上發文分享，指出現腹瀉症狀後，便與家人提起事件，發現都有相同的遭遇。後來透過AI搜尋才得知原來蜂巢不能吃，會導致消化不良。於是無奈地質疑店家「點解間店舖唔俾個溫馨提示呢？其實唔系個個人都會知道蜂巢唔食得，因為佢係成個蜂巢同水果擺喺雪糕上面，suppose係食得咖嘛🫠」貼文隨即引起大量網民討論。部分人指出，蜂巢含有蜂蠟不能整個吃下肚，通常是吃裏面的蜂蜜，要將渣吐掉，類似於西瓜要吐籽。

「通常啲人食完啲蜜糖會𦧲咗啲渣出嚟。因為消化唔到啲蜂蠟」

「蜂蠟唔可以食落肚😪你食果陣都應該唔對路啦」

「我查AI 話食得，或者你吐返出泥都可以 。😂我一向都有食 。不過通常冇咁大舊應該同水果批唔批皮、 西瓜吐唔吐籽差唔多 。」

「我以前一路都以為個蜂巢係食得㗎但第一次食就發現到最後會淨番一舊臘🫨當時就知唔食得啦，點解你仲會吞落肚㗎😂」



但有不少網友表示，之前都吃過但一切正常，無事發生。

「sor⋯⋯ 我真係唔知，成舊食落肚，冇屙」

「我食個10次以上呢啲蜂巢 都冇事喎」

「我試過麵包搽牛油加蜂巢食，幾好食，都係冇事」



（magnific）

蜂巢蜜功效｜蜂巢可以吃？抗菌／護心血管6功效

究竟蜂巢可不可以吃？還是因人而異？蜂巢其實是蜜蜂用來儲存花粉和蜂蜜的地方，可以吃，但咀嚼完蜂蜜後，要把剩下的殘渣吐掉。因為裡面含有工蜂分泌的蜂蠟，質地較韌、很難咬斷和消化，極易造成腸胃不適。

事實上，這種包含蜂巢、蜂蜜的叫「巢蜜」，在我國已經有幾千年的食用歷史，其營養價值非常豐富。據《神農本草經》記載，蜂蜜「味甘無毒，主治心腹邪氣，諸驚癇，安五臟諸不足」，蜂臘則「味甘、微溫、無毒，主治下痢膿血，補中，續絕傷金瘡，益氣」。而結合兩者的「巢蜜」具有以下6個好處。

~抗菌

~抗炎

~抗氧化

~保護心血管

~提高免疫力

~美白牙齒



蜂巢蜜功效｜野生巢蜜vs人工巢蜜分別

大多數人都可以吃蜂巢蜜，特別適合有便秘困擾的人。不過糖尿病患者、對於蜂蜜或花粉過敏的人以及嬰幼兒不宜吃。市面上的巢蜜分為「人工巢蜜」和「野生巢蜜」，兩者有本質上的區別。

野生巢蜜與人工巢蜜的區別 野生巢蜜 人工巢蜜 築巢方式 蜜蜂自己築巢，不經人工干涉 使用人工做好的巢盒，蜜蜂不需築巢，只需吐蜜或封蓋。 外觀顏色 顏色較深 顏色極淺 營養成分 含大量野生花粉、蜂膠、蜂王漿、天然蜂蠟、蜂巢等，功效較好。 花粉含量極少，無王漿、蜂膠及天然蜂巢素，缺乏營養價值。 採收產量 每年只能採一次，產量非常低。 通過人工餵養，產量極高。

野生蜂巢蜜顏色較深且深淺不一，仔細看會有沉澱的花粉顆粒，人工巢蜜大多呈極淺的淡黃色。（來源：搜狐網）

蜂巢蜜功效｜3招分辨人工蜂巢蜜

值得注意的是，有些不良商家還會添加工業石蠟、塑料、高果糖玉米糖漿、香精與色素來偽造蜂蜜，可能會損傷消化道、心血管，要注意分辨。

野生蜂巢蜜 vs 人工蜂巢蜜3大分別 野生蜂巢蜜 人工巢蜜 看顏色 顏色較深且深淺不一，仔細看會有沉澱的花粉顆粒 大多呈極淺的淡黃色 看形狀 野生蜂巢是蜜蜂隨意築造的，塊狀不規則 網格完美整齊 聞氣味 帶有花香 只有蔗糖甜味

參考資料：中國醫藥信息查詢平台、北京中醫藥大學博物館、搜狐網