香蕉禁忌｜營養師揭香蕉配3物傷腸胃！6食物忌同吃1種營養降84%

香蕉禁忌｜香蕉有護腸、通便以及降血壓的功效。單吃香蕉的好處已經非常多了，搭配不同的食物，健康效果更直接翻倍，例如配搭肉桂降血壓的效果更強。不過，如果搭配錯誤就會適得其反。日本營養師指出，香蕉若與3食物同吃，易引起便秘、腹瀉，連配乳酪都錯。



香蕉打奶原來有可能加劇腸胃不適。（Photo AC）

香蕉禁忌｜日本醫生指常便秘腹瀉 與FODMAP有關

根據日本媒體《Yoga Journal》報導，營養師下山千春（しもやまちはる，譯音）指出，若經常出現腹脹、便秘或腹瀉等問題，可能與「FODMAP」有關。FODMAP是一組極易在腸道發酵的碳水化合物。它們很難被小腸吸收，一旦進入大腸，就會被細菌分解，並發酵產生大量氣體，導致脹氣和便秘。此外，身體為了稀釋它們的濃度，會抽取大量水分進入腸道，進而引發腹瀉。

下山千春解釋，香蕉本身就含有「FODMAP」成分，若再搭配其他含量高的食物，就會引發嚴重的胃部不適，特別以下3種食物，就連乳酪都不宜。

＊FODMAP（是Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols的縮寫，中文即「可發酵的寡醣、雙醣、單醣與多元醇」）



香蕉禁忌｜3種食物同吃 加劇腸胃不適

香蕉禁忌【1】香蕉＋乳酪——易腹脹腹瀉

乳酪屬於發酵食品，含有雙歧桿菌等益生菌，有助保護腸道。所以很多人早餐喜歡吃乳酪加香蕉，或者將它們打成香蕉奶昔。但對於腸胃敏感的人來說，兩者一起吃反而容易引發腹脹、腹瀉等症狀。

對於腸胃敏感的人來說，乳酪、香蕉一起吃反而容易引發腹脹、腹瀉等症狀。（Cats Coming@pexels）

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香蕉禁忌【2】香蕉＋牛奶——加劇腸胃不適

牛奶富含蛋白質、鈣質，即開即飲非常方便。然而牛奶富含乳糖，香蕉含果聚糖（Fructans）與寡糖（oligosaccharide），同時吃下肚，這些高FODMAP成分湧入小腸，若無法被及時消化，就會引發腹瀉。加上有些人患有「乳糖不耐症」，體內缺乏分解乳糖的酵素，更容易加劇腸胃不適。

牛奶富含乳糖，香蕉含果聚糖與寡糖，同時吃下肚，這些高FODMAP成分湧入小腸，若無法被及時消化，就會引發腹瀉。（AI生成圖片）

香蕉禁忌【3】香蕉＋麵包或小麥製品——擾亂腸道環境

不少人早餐都喜歡吃麵包，例如香蕉吐司、香蕉煎餅等都很美味。但這些小麥製品富含FODMAP。此外，麵包中的麩質也容易擾亂腸道環境，若發現自己吃完小麥製品後，常出現腹脹、便秘或腹瀉，建議減少食用頻率，減輕腸胃負擔。

麵包中的麩質也容易擾亂腸道環境，若發現自己吃完小麥製品後，常出現腹脹、便秘或腹瀉，建議減少食用頻率（Mathieu Vivier@Pixabay）

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香蕉禁忌｜3類食物同吃 營養降達84%

下山千春提醒，每個人體質都不一樣，若是腸躁症（腸易激綜合症）患者，適量低FODMAP飲食法有助改善，但若盲目且過度限制飲食，極易傷腸胃。反而腎病患者、糖尿病患者及脾胃虛寒者就應該避免過量吃香蕉。除了高FODMAP食物外，香蕉與以下3類食物同吃，還可能導致營養價值大打折扣。

香蕉禁忌【4】香蕉＋哈密瓜／西瓜——加重腎臟負擔

哈密瓜和香蕉都屬於「高鉀」水果，對於腎功能受損的患者來講，同時吃這2種水果，身體會無法排出過多的鉀，加重腎臟負擔。

香蕉禁忌【5】香蕉＋莓果／西蘭花富含黃烷醇——營養吸收降84%

黃烷醇（Flavanols）是一種強大的天然抗氧化劑，有護心血管、抗發炎、增強記憶力、促進血液循環等功效。常見的莓果類（黑莓、草莓等）、西蘭花等均含有黃烷醇。台灣腎臟科江守山醫生指出，香蕉含有大量的「多酚氧化酶（PPO）」，這種酵素會迅速分解黃烷醇，導致人體對其的吸收率大幅下降84%。香蕉禁忌｜與11蔬果同食營養減84%防癌力大跌！最佳食法+最佳時機

西蘭花等均含有黃烷醇，醫生指出，香蕉含有大量的多酚氧化酶，這種酵素會導致人體對黃烷醇的吸收率下降84%。（Hanna@Pixabay）

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香蕉禁忌【6】香蕉＋薯仔／芋頭——易打嗝放屁

薯仔、芋頭等澱粉類食物，與香蕉同吃也容易「產氣」，導致打嗝、放屁。不過依據個人體質適量食用即可，不必擔心。

參考資料：《人民網》、財團法人癌症關懷基金會