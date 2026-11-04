煲飯貼士｜日媒實測1款水煮飯Q彈鬆軟！加白醋助降血壓+煲飯4貼士

煲飯貼士｜煲飯按個掣就搞掂！但想煮出粒粒分明、Q彈軟糯的「靚飯」，就要考功夫了。有人會放食油，有人放醋。但放汽水你試過嗎？有日媒實測只要用1款汽水，就能煮出蓬鬆柔軟的米飯。



煲飯貼士｜日媒實測：梳打水煮飯Q彈蓬鬆

我們平時煲飯多數會用自來水，值得注意的是，自來水中含有氯氣，會破壞米飯中的維他命B1（主要有助緩解疲勞、維持神經健康），且煲得愈耐，流失愈多，大約流失30%左右。根據日媒《grapee》報導，「葡萄美食編輯部」做了一項測試，只需要將煮飯時用的水替換成梳打水，既能保留營養又能Q彈蓬鬆。

材料：

米1杯

梳打水500毫升（無糖）

做法：

1. 首先像平時一樣將米淸洗乾淨。

2. 洗完米後，直接倒入無糖氣泡水，1杯米配500毫升梳打水。

3. 倒入氣泡水後，靜置浸泡約15分鐘。

4. 浸泡完成後，放入電飯煲按掣開始煮即可。

只需要將煮飯時用的水替換成梳打水，既能保留營養又能Q彈蓬鬆。（來源：grapee）

煲飯貼士｜拆解原因 加白醋都得有助降血壓

平時用清水煲飯，米粒只會平鋪在鍋底，容易受熱不均，導致底部的米較爛，上層的米較硬。而梳打水的主要成分是二氧化碳，加熱時裡面的二氧化碳氣泡會膨脹上升，包裹並推動米粒，讓米粒在鍋裡「站起來」，熱量和水分就能均勻穿透，煮出來的飯就會特別飽滿、蓬鬆且粒粒分明。除了梳打水，亦可以在煲飯時加入一茶匙白醋，不僅不會變酸，反而能使米飯更有嚼勁、香氣更濃，不易變餿。最厲害的是，日本醫生渡邊尚彥在J2節目《幫緊你醫緊你》中指出，醋還有助降血壓，一舉兩得！煮白飯貼士｜煮飯不要只加水 多加2種材料鬆軟亮澤好吃不黏鍋

米營養｜長粒米（秈米）和圓粒米（粳米）分別？

據《央廣網》，我們平時吃的米，主要分為長粒米（秈米）和圓粒米（粳米）。

長粒米：多產於南方，黏性較小，口感偏硬，升糖指數（GI值）大約只有50。

圓粒米：多產於北方，口感軟糯、黏性大，升糖指數高達83右。



注意如果追求軟糯口感，選圓粒米最好；但如果是高血糖人群，或想減肥則建議選擇長粒米。另外，煮飯時，亦要注意以下4個貼士。

煲飯4貼士

煲飯貼士【1】忌長時間浸泡 致飯後血糖迅速飆升

大米如果浸泡過久，表面的無機鹽和可溶性維生素會溶於水中，營養大大流失。此外，還會令大米的澱粉結構變得鬆散，極易被消化，導致飯後血糖迅速飆升。

建議：洗完米後立刻下鍋煮。如果想增加口感，提前泡10分鐘就足夠了。



煲飯貼士【2】注意米水比例

米飯稍微乾硬一點，有助穩定血糖。但水加太少就會煮不熟。

建議：米水比例為1:2.



很多人習慣直接用電飯煲內鍋洗米，但米粒（特別是糙米）很容易刮花內膽的防黏塗層。（Photo AC）

煲飯貼士【3】不要在電飯煲中洗米

很多人習慣直接用電飯煲內鍋洗米，但米粒（特別是糙米）很容易刮花內膽的防黏塗層。

建議：最好用表面光滑的盆子來洗米。



煲飯貼士【4】加點雜糧

主食提倡「粗細搭配」，因為粗糧中保留了更多的營養物質，尤其是B族維他命。

建議：按照1:1的比例（1份大米 + 1份粗糧），維他命B1的攝取量能提高2到3倍。



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

